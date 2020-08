Zuberec vybavil súpera do prestávky

Bez straty bodu pokračujú v oravskej súťaži už iba tri tímy.

12. aug 2020 o 8:30 Tomáš Ferenčík

Leštiny – Zázrivá 4:1 (2:0)

Góly: 6. A. Koval, 38. S. Krkoška, 55. A. Veselský, 64. L. Hubčík – 56. M. Matúš

Kombinácia pekného počasia a faktu, že v Leštinách sa po dlhých 14 mesiacoch hral futbal, prilákala početnú divácku kulisu. Už v 4. min vyskúšal pozornosť brankára strelou spoza šestnástky domáci Budiak. Kitaš jeho pokus aj s pomocou

nových brán vytesnil na roh, z ktorého otvoril skóre Koval. O 10 minút bol v pokutovom území nedovolene zastavený Bakala, no jedenástku trestuhodne zahodil Hubčík. Brankár jeho strelu poľahky chytil. V 30. min dostal šancu na reparát, no lopta išla ponad bránu. V 34. min sa osmelili aj hostia. Keby Matúš mieril o trošku presnejšie, mohlo byť vyrovnané. V 38. min sa domáci tešili po druhýkrát. Dlhé vhadzovanie Martona poslal hlavičkou do siete Krkoška. O minútu išiel sám na brankára Hurák. Nedal.