Pribudli miesta pre autá

Parkovanie je problémom hlavne pri bytovkách.

18. aug 2020 o 12:10 Martin Pavelek

ISTEBNÉ. V Istebnom žije 1438 obyvateľov, z toho približne polovica v bytovkách na začiatku obce. Vyššia koncentrácia ľudí so sebou prináša problémy s parkovaním. Samospráva sa každý rok snaží vybudovať nové miesta na odstavenie vozidiel.

Koncom júla dali motoristom do užívania 14 nových pri bytovke oproti potravinám v centre. Získali ich prerobením pozdĺžneho státia na kraji cesty rozšírením plochy a zriadením kolmého státia.

„Pôvodne sme chceli využiť zatrávňovacie panely, ale sú drahšie ako bežný asfaltový povrch, tak sme sa nakoniec rozhodli pre klasiku,“ povedala starostka Lýdia Fačková. „Ešte by bolo treba zlepšiť možnosti parkovania pri slobodárňach, no limitom sú peniaze. Tento rok ich na to nemáme.“

Rovných miest pri bytovkách je v Istebnom dostatok, no ich zmenu zo zeleného trávnika na asfaltovú plochu neschvaľuje väčšina ľudí.

Starostka poukázala na to, že pri vjazde do dediny je postavených veľa garáží, ktoré sú často využívané viac ako sklady a nie pre vozidlá. „Nemáme dosah na to, ako ich majitelia využívajú. Ale určite by pomohlo, keby v nich mali autá namiesto rôznych vecí či dielní.“