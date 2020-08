Z čerpacej stanice sa centrom mesta už nebude šíriť zápach

Oravská vodárenská spoločnosť investovala takmer pol milióna eur do jedinečnej technológie, ktorá je svojho druhu najväčšia na Slovensku aj v Čechách.

19. aug 2020 o 8:00 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Čerpacia stanica odpadových vôd v centre mesta vedľa hotela Park slúži 12-tisíc ľuďom. Je veľmi významnou súčasťou kanalizačného systému mesta, pretože splaškové vody z Dolného Kubína, jeho mestských častí aj priľahlých obcí Jasenová a Vyšný Kubín sú tadiaľ prečerpávané popod rieku Orava do kanalizačného systému sídliska Veľký Bysterec. Odtiaľ putujú do centrálnej čistiarne odpadových vôd v Oravskej Porube časti Gäceľ.

Za 40 rokov svojej služby prešla menšou úpravou, ale aj tak na nej dochádzalo k častým poruchám, ktoré si vyžadovali častejšiu údržbu a opravy. Oravská vodárenská spoločnosť (OVS) sa preto rozhodla zrekonštruovať ju a zmodernizovať.

„Doterajšiu otvorenú mokrú technológiu, pri ktorej pracovníci manipulovali s hrubými nečistotami, sme nahradili modernou s uzatvoreným systémom,“ povedal riaditeľ OVS Jozef Revaj. „Má kovovú vodotesnú a plynotesnú prevádzkovú nádrž, ktorá zabraňuje úniku zápachu. Je to najväčšie zariadenie tohto typu na území Česka a Slovenska.“

Systém je automatický. Súčasťou je päť čerpadiel, každé je schopné prečerpať sto litrov splaškov za hodinu. Odpadové vody čerpajú vždy jedno, maximálne dva čerpadlá, zvyšné tri sú v rezerve. Všetky sa v prevádzke postupne striedajú.

Primátor Ján Prílepok ocenil kvality novej technológie. „Pri otvorenej nádrži sa z čerpacej stanici občas šíril zápach, ktorý obťažoval nielen domácich obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta. To by sa pri tejto novej technológii už stávať nemalo. Určite to ocenia aj tí, ktorí využívajú nábrežie Oravy na prechádzku po chodníku vedúcom v tesnej blízkosti stanice. Týmto sa stala zariadením 21. storočia.“

OVS zaplatila za rekonštrukciu približne 470-tisíc eur z vlastných zdrojov. Okrem novej technológie ich využili aj na stavebné úpravy čerpacej stanice a jej okolia.

Fakty

- slúži 12-tisíc obyvateľom

- uzatvorený bezzápachový systém

- čerpadlá a celá technológia v suchom prostredí

- automatický systém

- päť čerpadiel

- výkon jedného čerpadla 100 litrov za sekundu (360 metrov kubických za hodinu)

- celkový výkon 720 m3/h

- odstránenie manipulácie s hrubými nečistotami, ktoré tento systém prečerpá na ČOV Dolný Kubín