Hasiči sú rozhádaní s obcou, DHZO je nefunkčné

Najvyšší predstaviteľ samosprávy požaduje úhradu škody, ktorú spôsobil dobrovoľný hasič na zásahovom vozidle. Spor možno skončí na súde.

14. aug 2020 o 8:04 Martin Pavelek

ORAVSKÁ PORUBA. Minulý rok boli oravskoporubskí dobrovoľní hasiči na súťaži, pri návrate si za volant Iveco Daily sadol Miroslav Horvát. Počas jazdy nestihol zabrzdiť a narazil do osobného auta.

„Chybu som urobil, zaplatil som pokutu, môže sa to stať hocikomu,“ priznáva vodič. Na aute vznikla škoda za viac ako 2500 eur.

Dlh musí vymáhať

Starosta Vladimír Kubišta poslal Horvátovi faktúra za opravu. Požaduje jej celú úhradu. „Týmto spôsobom vznikol dlh obci, ktorý je obec povinná zo zákona vymáhať od toho, kto ho spôsobil. Je zbytočné obviňovať mňa. Nemám žiadnu právomoc rozhodovať o tom, kto má škodu uhradiť. To určuje zákon. Snažil som sa škodu riešiť cez poistku majetku obce, ale z poisťovne som dostal odpoveď, že auto je vypožičané od štátu, takže poistenie sa naň nevzťahuje.“

Dobrovoľní hasiči uznávajú túto povinnosť starostu, ale žiadajú, aby našiel inú možnosť, ako celú vec rozumne urovnať.

„Vinníka sme požiadali, aby predložil návrh riešenia, no nedoručil nám žiadny písomný relevantný návrh,“ hovorí starosta. „So spôsobom opravy vozidla a peňažným dlhom sa zaoberala finančná komisia a komisia verejného poriadku. Navrhla vyriešiť to finančnou zbierkou, ktorej výťažok by použili na zaplatenie faktúry. Hasiči to odmietli.“ Preto starosta žiada od hasiča zaplatenie škody.

Rozdielne zaobchádzanie

Dobrovoľných hasičov sa zastal Vladimír Mrekaj, predseda územnej organizácie DHZ na Orave, ktorý sa zúčastnil rokovania obidvoch strán. „Je to nepríjemná vec, ale dala sa riešiť aj iným spôsobom, nie takýmto nevhodným. Jednou z možností bolo odpustiť dlh, ale starosta stále dookola vravel, že hasič musí dlh zaplatiť. Bol som z jeho prístupu veľmi sklamaný.“

Mrekaj pukazuje na to, že dobrovoľní hasiči pracujú stovky hodín pre obec zadarmo. „Keby dostali len euro za hodinu, ešte by im obec aj dlhovala. Ak by sme to pritiahli do extrému, tak aj roztrhanie zásahového plášťa, zničená vysielačka, svietidlo alebo iná súčasť výstroja sú majetkom obce a mal škodu by uhradiť ten, kto ju spôsobil. Ale sú starostovia, ktorí na to pozerajú zdravým rozumom a hľadia na to, že škoda nebola spôsobená úmyselne. Vedia, že ak od hasičov budú niečo požadovať, musia im aj pomáhať, nie hádzať polená pod nohy.“

Podľa neho nie je normálne, že podľa zákona môže samospráva vyžadovať od zamestnanca obce, ktorý je ňou platený, úhradu škody maximálne do výšky štvormesačného platu a od hasiča, ktorý robí pre obec zadarmo, požaduje úhradu celej škody. „Tu je porušená zásada rovného zaobchádzania.“

Ako má vzniknúť DHZO?

Krok Vladimíra Kubištu spustil lavínu. Podľa neho totiž DHZO nebol založený v súlade so zákonom. „Nikde som nenašiel žiadnu zriaďovaciu listinu ani dokument o vzniku DHZO.“

Tu treba vysvetliť rozdiel medzi dobrovoľným hasičským zborom (DHZ) a dobrovoľným hasičským zborom obce (DHZO).

DHZ je občianske združenie, na ktoré nemá dosah starosta ani obecné zastupiteľstvo. Ale DHZO musí zo zákona zriadiť každá obec s počtom obyvateľov viac ako päťsto a musí mať minimálne desať členov. Ak to nedokáže, môže požiadať inú obec, ktorá takýto zbor má, aby im poskytoval služby. Nie je možné, aby dobrovoľný hasičský zbor plnil funkciu dobrovoľného hasičského zboru obce.

„Na Orave tvoria všetky DHZO dobrovoľní hasiči, ktorí sú zároveň v DHZ. Vybraní sú tí najlepší, zdravotne a odborne spôsobilí. Je to zásahová jednotka obce,“ hovorí Mrekaj. „Zákon neukladá, akou formou má byť DHZO založené. V Oravskej Porube boli veliteľ aj ďalší členovia navrhnutí a vymenovaní. Toto môžeme považovať za založenie. A rovnako to je v iných obciach. V Oravskej Porube všetko fungovalo až do dopravnej nehody.“

Auto chceli zachrániť

Predseda DHZ je často aj veliteľom DHZO. Tak tomu bolo aj v Oravskej Porube, kde tieto funkcie zastával Milan Franko, profesionálny hasič pôsobiaci v Dolnom Kubíne. Ale len do doby, kým sa starosta Kubišta nerozhodol založiť DHZO, podľa neho správnou formou. Stalo sa to 5. februára 2020. Potom začal hľadať členov, no nedarilo sa mu. „Pri zisťovaní záujemcov o činnosť v DHZO členovia DHZ bojkotovali vznik členskej základne, dokonca nahovárali ostatných obyvateľov, aby do zboru nevstúpili.“

Počas vyjednávania s DHZ starosta trikrát prerábal dohodu o členstve v DHZO, lebo jednou z podmienok, ktorú stanovil, bola hmotná zodpovednosť dobrovoľných hasičov za spôsobené škody. To odmietali podpísať.

„Keby toto začali robiť všetci starostovia, tak by sme prišli o väčšinu dobrovoľných hasičov v DHZO,“ hovorí Mrekaj.

Celú vec ukončila až informácia, že vzhľadom na to, že DHZO je nefunkčné, bude obec musieť vrátiť zásahové vozidlo IVECO Daily. Presne to auto, ktoré už bolo po nehode opravené.

„Nechceli sme o auto prísť, preto sme dohodu podpísali,“ hovorí Milan Franko. Starosta súhlasil len s trinástimi žiadosťami, Frankovu nepodpísal. „Vraj so mnou nepočíta.“

Vladimír Kubišta vysvetlil dôvod. „Predseda DHZ, absolvent Policajnej akadémie so špecializáciou na požiarnu ochranu, ktorý vykonáva prácu profesio-nálneho hasiča, v rokoch 2014 – 2018 poslanec obecného zastupiteľstva, priviedol do omylu obyvateľov, starostu, poslancov obecného zastupiteľstva, Okresné riaditeľstvo aj Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru tým, že sa uvádzal v oficiálnych dokumentoch a súťažiach ako predseda (veliteľ) DHZO.“

Jednoduché riešenie

Keď DHZO v Oravskej Porube začal po založení starostom vo februári 2020 fungovať , jeho veliteľom sa stal Miroslav Horvát, ktorý minulý rok spôsobil dopravnú nehodu. Potom, ako starosta začal od neho vymáhať zaplatenie škody, vzdal sa funkcie veliteľa DHZO aj členstva. Nasledovali ho ďalší hasiči.

Starosta potvrdil, že zatiaľ dostal žiadosť od šiestich členov, hasiči tvrdia, že ju poslali všetci. V prípade šiestich odstupujúcich klesne počet pod desať, čo znamená znefunkčnenie DHZO, a teda vrátenie Iveca štátu.

Vladimír Mrekaj žiadal ministerstvo vnútra aj Prezídium HaZZ o stanovisko k vzniknutej situácii. „Prišli niekoľkostranové odpovede, ale múdrejší nie som. Vôbec to tam nie je jasne definované. Je tu právne vákuum, legislatívu treba v tomto smere zmeniť. Do tohto sporu sa pravdepodobne zaplietli vzájomné antipatie. Starosta chce hasičov rozbiť. Ale oni majú 96-ročnú tradíciu, patria k najaktívnejším v Dolnom Kubíne. Preto by si mal týchto ľudí vážiť a hľadať riešenie.“

Jedným z možných sa javí odpustenie dlhu Milanovi Horvátovi. Môže o tom rozhodnúť obecné zastupiteľstvo zo závažných dôvodov, na základe žiadosti dlžníka. Starosta ešte donedávna takú možnosť nepripúšťal, hoci ju ponúkal Milan Franko aj Vladimír Mrekaj.

„Nemôžem rozhodovať za poslancov,“ hovorí starosta.

Tento jednoduchý postup mohli zvoliť už dávno a predišli by situácii, ktorá viedla k znefunkčneniu DHZO a zlému vzťahu dobrovoľných hasičov so starostom.

Svoj podiel má aj štát, ktorý nejasnou legislatívou dáva možnosť vzniku takýchto situácií. Naviac, mohol Iveco Daily, ktoré požičal obciam, havarijne poistiť. V Oravskej Porube po týchto skúsenostiach Iveco už havarijne poistené majú, no platí to obec.