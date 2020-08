Trojdňový futbalový festival

Zvíťazil zdravý rozum a fanúšikovia si môžu pozrieť všetky zápasy v Slovenskom pohári.

10. aug 2020 o 18:00 Tomáš Ferenčík

V Námestove sedemnásobný majster Slovenska zo Žiliny, v Dolnom Kubíne zas druholigový Púchov a v Tvrdošíne derby s Oravským Veselým. Ktorý z týchto atraktívnych zápasov Slovenského pohára si vyberiem? Futbaloví fanúšikovia na

Orave sa už nemusia touto otázkou trápiť. Pôvodne sa mali všetky hrať v stredu 19. augusta o 17.00 h. Zvíťazil však zdravý rozum a všetky tieto zápasy si môžu diváci vychutnať. Bude to trojdňová futbalová lahôdka. Začne v utorok 18. augusta v Dolnom Kubíne, na druhý deň bude pokračovať v Námestove a vyvrcholí vo štvrtok v Tvrdošíne.

Už v stredu 12. augusta odštartuje druhé kolo Slovenského pohára Oravská Jasenica na vlastnom štadióne. Privíta premožiteľa Oravskej Poruby – ŠK Belá.

Jediným kolidujúcim zápasom je zatiaľ duel Nižnej s Bešeňovou, ktorá nastúpi v rovnakom termíne ako Námestovo so Žilinou. Môže to byť zaujímavá konfrontácia. Zverenci Mareka Kuboša majú čo ambicióznemu súperovi v zostave s bývalými ružomberskými hráčmi odplácať. Hneď v prvom kole novej sezóny prehrali na jeho ihrisku 0:3. Pohárové zápasy bývajú nevyspytateľné a chcem veriť, že nejakú senzáciu spôsobia aj oravské kluby. To by bola paráda, keby sa s pohárom lúčila na Orave Žilina alebo Púchov.