Na Slovensku niet lepšieho

Päť rokov po sebe zvíťazil v dlhom triatlone Michal Holub.

11. aug 2020 o 8:00 Tomáš Ferenčík

PIEŠŤANY. Keď Dolnokubínčan Michal Holub odohral v roku 2015 posledný futbalový zápas, možno ani len netušil, aká úspešná kariéra ho čaká v triatlone. V športe, ktorý spája plávanie, cyklistiku a beh, sa dostal na úplné slovenské výslnie.

Súvisiaci článok Bežecká sezóna, vitaj späť Čítajte

Už piaty rok za sebou získal titul majstra našej republiky v dlhom triatlone. „Moje poďakovanie posielam predovšetkým ľuďom, bez ktorých by to naozaj nešlo. Neskutočnú podporu som dostal nielen počas pretekov, ale aj dlho pred nimi od členov nášho Triatlon teamu Dolný Kubín. Naozaj mi nič nechýbalo a toto malé osobné víťazstvo je aj náš tímový úspech. Ďakujem tiež sponzorom a podporovateľom, lebo bez najlepšieho vybavenia, akého sa mi dostalo, by som bol len ťažko konkurencieschopným.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Piešťanom sa nevyrovná ani Havaj

Slovenský šampionát prebieha každoročne v Piešťanoch. Slovakman je jediný triatlon svojho druhu na Slovensku. Má totiž parametre tradičného Ironman Hawai. Pri 3,8 kilometra plávania, 180 kilometroch cestnej cyklistiky a 42,2 kilometra cestného behu dôjdu do cieľa len tí najlepší.

Súvisiaci článok V Dolnom Kubíne sa rozdávali tituly Oravy v elektronických šípkach Čítajte

„Slovakman je moja srdcovka, Piešťanom sa nevyrovná ani Havaj, kde som bol už dvakrát na majstrovstvách sveta,“ povedal Michal Holub, pre ktorého je úvodná časť v plávaní hlavne o limitovaní straty na čelo pretekov. „Teší ma, že som ju tento rok o niečo znížil. V skupine so ženskou elitou plávanie zbehlo neuveriteľne rýchlo a na cyklistickú časť som vyrazil so zhruba 5-minútovou stratou na druhú skupinu s Petrom Vabrouškoum, Karolom Džalajom, Lukášom Slatinským a Davidom Jílkom.“ Vpredu kraľoval jasný český favorit Tomáš Řenč a všetkým bolo jasné, že dnes sa bude bojovať len o druhé miesto. Ak sa dá na niečo v prvú augustovú sobotu spoľahnúť, tak je to počasie. Ani tento rok to nebolo inak. Horúčava a silný vietor boli opäť raz korením Slovakmana v Piešťanoch. Dolnokubínčan sa snažil konkurenciu dohnať na bicykli.

„V prvej polovici pretekov som sa snažil doraziť do druhej skupiny prenasledovateľov, ale bohužiaľ sa mi nepodarilo nájsť na trati parťáka, ktorý by mi pomohol. Musel som sa uspokojiť so zhruba 2-minútovou stratou na skupinu konkurentov a dúfal som, že na behu bude riešiteľná.“

Beh na hrane

Z druhého depa vybiehal Michal Holub na šiestom mieste a vedel, že borci pred ním nie sú žiadni béčkoví bežci. „Musel som jednoducho vytiahnuť poriadne dobrý maratón, aby som sa dokázal poradím posúvať dopredu,“ povedal 34-ročný oravský športovec. Ako prvého dobehol Lukáša Slatinského a na dohľad mal dobre spolupracujúcu dvojicu Peter Vabroušek a David Jílek. „Aj keď som bežal skutočne na hrane, chalani bežali naozaj výborne a podarilo sa mi ich dobehnúť až niekde v polovici maratónu. Nechcel som na nič čakať a taktizovať. Len málinko som pridal a snažil sa vybudovať si čo najlepší náskok do záveru.“ Nakoniec 5-násobný majster Slovenska finišoval v novom osobnom rekorde 8:37:02 h na úžasnom treťom mieste. Pred dvojnásobným účastníkom Ironmana na Havaji skončil víťazný Čech, ktorý výkonom 8:14:24 h prekonal vlastný traťový rekord spred dvoch rokov. Druhé miesto v celkom poradí obsadil Luxemburčan Olivier Godart (8:19:10).

Piešťanské peklo absolvoval aj 61-ročný Eduard Grácik z MPK Dolný Kubín. Na trati strávil takmer 13 hodín. Svoju kategóriu vyhral a stal sa tiež majstrom Slovenska.