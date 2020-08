Čo zápas, to hetrik. Matúš Otruba v úvode sezóny hviezdi

Tvrdošín a Dolný Kubín vyhrali aj druhé zápasy novej sezóny. Bobrov uhral pekný výsledok v Makove, no nebodoval.

10. aug 2020 o 13:00 Tomáš Ferenčík

IV. liga Sever

Rajec – Dolný Kubín 0:4 (0:2)

Góly: 3., 60. a 16. M. Otruba (1 z 11 m), 61. M. Bobček

Súvisiaci článok V Nižnej rozhodol Brčák, Jasenicu potiahol Hollý Čítajte

Hostia mali raketový úvod. Už v 3. min sa ujali vedenia. Po centri Machaja sa najlepšie zorientoval v šestnástke Otruba, ktorý umiestnenou strelou k tyči nedal brankárovi žiadnu šancu. Rajec mohol potom vyrovnať. Brankár Spišák bol mimo troch žrdí, ale domáci útočník ho nedokázal prelobovať. To bola jediná šanca. Dolný Kubín na ihrisku dominoval. V 16. min prišiel druhý gólový moment. V šestnástke bol faulovaný Bobček. Jedenástku premenil Otruba. Do prestávky mohol Otruba spečatiť hetrik, ale domácim pomohlo brvno. Nepresadil sa ani Bobček, ktorý zoči-voči brankárovi napálil do jeho nôh.