Bežecká sezóna, vitaj späť

Po dlhej dobe sa na Orave vrátili bežci na štartovú čiaru.

4. aug 2020 o 9:00 Tomáš Ferenčík

LOKCA. I keď to s bežeckou sezónou nevyzeralo tento rok veľmi ružovo, predsa len svitá na lepšie časy. Nový ročník otvoril druhého augusta Beh na Brabírku, ktorý sa mal pôvodne konať v apríli. Išlo o nečakané a rýchle rozhodnutie, keďže sezónu na Orave malo otvoriť iné podujatie. „Kalendár je ďalšie víkendy nabitý, nemal som na čo čakať,“ hovorí organizátor Marek Voška. „I keď sme to zorganizovali rýchlo, prišla pekná účasť.“

Na štart sa postavilo 78 pretekárov vrátane detí. Kategórie dorastu a dospelých preverila trať dlhá 4,6 kilometra s 300-metrovým prevýšením. Cieľová čiara sa nachádzala pri rozhľadni Brabírka. „Prišli sme si s kamarátmi oddychovo zabehnúť. Žiadne naháňanie za časmi,“ povedal Viktor Fonfer z Tvrdošína.

O prvenstvo medzi mužmi zviedli pekný súboj Mário Košút z Vavrečky a Róbert Judiak z Dolného Kubína. Rozdiel predstavoval iba 28 sekúnd. „Chalani začali ostré tempo,“ hovorí víťaz. „Vedel som, že je to veľa. Po jednom kilometri som si už išiel svoje. Jediný Robo sa tak držal 15 sekúnd za mnou. Vedel som, že mu vyhovuje kopec, lebo je chudý. Už ukázal svoje kvality v behu do Choča. Ledva som ho predbehol pred cieľom. Pekné preteky, super ľudia. Síce je to len takmer 5 kilometrov, ale brutál.“ Ešte tesnejší bol rozdiel medzi tretím a štvrtým pretekárom. O tri sekundy bral bronzový stupienok Juraj Košút z Vavrečky.

Spomedzi žien vybehli ako prvé na Brabírku sestry Mária a Zuzana Remeňové, slovenské reprezentantky v biatlone. Tretí najlepší čas mala Miroslava Babinská z Bežeckého klubu Dolný Kubín.

V krátkom slede bude pokračovať ďalšie podujatie Oravskej bežeckej ligy. Už v sobotu 8. augusta sa koná Jasenický strmák. Registrácia bude prebiehať v deň pretekov na futbalovom štadióne v Oravskej Jasenici od 16.30 h do 18.00 h. Do 6. augusta sa dá registrovať aj online cez webovú stránku Oravskej bežeckej ligy.

Muži top desiatka

1. Mário Košút (Vavrečka) 22:29 min, 2. Róbert Judiak (KB Breza) 22:57, 3. Juraj Košút (Vavrečka) 23:40, 4. Martin Buc (TT Vavrečka) 23:44, 5. Pavol Hrubjak (TT Vavrečka) 23:56, 6. Ľubomír Záhumenský (Námestovo) 24:17, 7. Štefan Piták (Námestovo) 25:03, 8. Marek florek (Zákamenné) 25:04, 9. Marek Voška (KB Breza) 25:21, 10. Michal Strežo (BK Dolný Kubín) 25:37.

Ženy top päťka

1.a 2. Zuzana a Mária Remeňové (Hruštín) 28:34 min, 3. Miroslava Babinská (BK Dolný Kubín) 31:10, 4. Adriána Rončáková (Lokca) 34:25, 5. Anna Chorvátová (MK Tvrdošín) 34:27