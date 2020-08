Po dlhom pôste mali hráči strelecký apetít

Až deväť gólov padlo v Hruštíne, o jeden menej videli v Novoti.

3. aug 2020 o 8:27 Tomáš Ferenčík

Breza - Pribiš 1:1 (1:1)

Góly: 16. J. Volček – 35. P. Zavoďančík

Úvodných 15 minút sa obe mužstvá len oťukávali a hrali medzišestnástkový futbal. Do prvej šance sa v 16. min dostali domáci. Po nezahranom ofsajde sa v dobrej pozícii ocitol Volček, ktorý nezaváhal a strelil prvý gól Brezy v novom ročníku. Hostia pohrozili krátko po polhodine hry. Po ľavej strane sa uvoľnil Šeliga, v päťke našiel voľného Zavoďančíka, ktorý sa v obrovskej šanci nemýlil a vyrovnal na 1:1. Breza sa v 40. min mohla opäť dostať do vedenia, no Ján Maťovčík nedokázal premeniť pokutový kop. Ďalšiu gólovú príležitosť spálil na konci prvého dejstva Tibor Bakoš. S jeho nevýraznou hlavičkou si brankár hostí bez problémov poradil.