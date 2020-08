Adam: Cesta dobrovoľníka si vyžaduje aj odvahu

Volám sa Adam. Už odmalička som sa hrával s hasičskými autami a túžil stať sa hasičom.

22. aug 2020 o 10:30 Adam Rypák

MÚTNE. V trinástich som sa rozhodol naplniť si sen o dobrovoľníctve v mojej obci, v Mútnom. Impulzom boli oslavy 80. výročia vzniku nášho hasičského zboru. Hasiči pripravili ukážku techniky, ukázali postupy pri zásahoch, ale aj niečo z hasičského športu.

Prihlásil som sa a dodnes tento krok neľutujem.

Súťaže mi dodávajú silu

Pred dvoma rokmi som sa ako mladý hasič zúčastňoval mnohých súťaží – s radosťou, veľkým nasadením a obrovskou vášňou. Ešte stále v tom rád pokračujem.

Postupom času som vyhľadával súťaže, ktoré neboli úplne zamerané na fyzický výkon, ale skôr na literárny prejav a popis toho, ako vidia mladí ľudia prácu hasičov pri požiaroch a nehodách.

Taktiež som uvažoval, ako by sa dala zlepšiť ochrana životného prostredia. V týchto súťažiach sa mi podarilo párkrát umiestniť na okresnom, ale aj na celoslovenskom kole. Prinieslo mi to nové pohľady na rozličné skutočnosti, spoznal som nových ľudí a taktiež prácu profesionálnych hasičov v Bratislavskom kraji.

Hocikto sa môže pridať

Nie je to ľahká cesta, ale zasahovať v nebezpečenstvách prináša istý druh adrenalínu a dodáva silu byť nápomocným.

Dobrovoľným hasičom sa môže stať ktokoľvek, či je to muž, žena, chlapec, alebo dievča. Samozrejme, je k tomu potrebná určitá fyzická zdatnosť a taktiež aj zápal pre túto prácu.

Dobrovoľný hasič môže získať uznanie aj prostredníctvom súťaže s názvom Železný hasič. V tejto súťaži ide hlavne o zotrvačnosť pri prekonávaní prekážok. A aby to nebolo jednoduché, súťažiaci má na sebe vystroj, prilbu a taktiež dýchací prístroj, ktorý mu robí jeho prácu ťažšou.

Cesta dobrovoľníka si vyžaduje veľkú dávku odvahy a trpezlivosti. Naučil som sa zvládať rôzne krízové situácie a dostal som tú česť stať sa trénerom mladších a dorastencov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Teší ma, keď sa mladým hasičom darí a povzbudzuje ma to, aby som sa aj ja v tom zlepšoval a pomáhal im k výhre. Môžem len potvrdiť, že dobrovoľníctvo dáva nové možnosti osobného rastu.

Hasičstvu neunikneš

Do budúcna by som rád dosiahol pozíciu profesionálneho hasiča alebo veliteľa. V každom prípade sa chcem venovať hasičstvu, či už dobrovoľnému, alebo profesionálnem, naplno podľa svojich možností a kým budem vládať. Túžim pravidelne chodievať na výjazdy, a tak byť nápomocný ľuďom, ktorí to budú najviac potrebovať.

Súvisiaci článok Okolo potoka ukladali protipovodňové vaky. Takto by mali pomôcť Čítajte

Verím, že ma táto služba iným bude napĺňať aj naďalej. Tí, ktorí tužíte stať sa hasičmi, a cítite, že na to máte, tak sa určite nebojte ísť do toho.

Stačí sa stať dobrovoľníkom vo svojej obci, pomáhať svojim blížnym , a tak napĺňať svoj život radosťou z dobre vykonanej práce. Samozrejme, nie vždy sú šťastné konce, ale môžem potvrdiť, že hasiči sú častokrát ochotní obetovať seba, aj svoj život, aby zachránili druhých.

Všetci sme zajedno

U hasičov je každý vítaný. Keď niekto nájde zmysel v dobrovoľnom hasičstve, nedokáže sa toho zbaviť. Najmä deti fascinuje stať sa hasičmi, a tak prichádzajú s tým, či aj ony môžu súťažiť.

Nebojte sa pridať k nám, alebo zapáliť vaše deti pre dobrú vec. Stačí iba kontaktovať príslušný hasičský zbor. I keď nie sme všetci v jednej obci, spája nás práca dobrovoľníkov a slúženie druhým, a každá, či už len malička pomoc sa cení. Dospelí dobrovoľní hasiči máme možnosť byť priamou súčasťou ľudského nešťastia počas požiaru, prípadne pomáhame aj pri hľadaní nezvestných osôb.

(Nie) je to zadarmo

V tejto práci ide hlavne o dobrovoľnú činnosť. Dobrovoľní hasiči sú tí, ktorí robia túto činnosť bez nároku na akúkoľvek odmenu. Ale po vydarenom zásahu získajú viac, ako dokáže niekto ponúknuť. Touto činnosťou dokážeme vychovávať mladú generáciu ľudí ochotných slúžiť blížnym.