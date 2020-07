Nemohli nechať len tak vymazať kríže z pamäti chotára

"Ale čo ukážeme deťom? Betónové plochy bez príbehu?" zdôvodňuje význam práce starostka Daniela Tretinová.

28. júl 2020 o 20:47 Lýdia Vojtaššáková

ČIMHOVÁ. Obec sa podujala na prinavrátenie lesku krížom, ktoré predkovia postavili v dedine a chotári. U jedného išlo doslova o záchranu pred úplným rozpadom.

Zreštaurované kríže sú dnes zaradené do zoznamu hmotných nehnuteľných pamätihodností obce.

Práce na záchrane symbolov kresťanskej kultúry sa tým nekončia, na reštaurovanie sú vybrané ďalšie tri kríže. Hotové by mali byť do konca roka.

Potom by sa mohlo dostať pozornosti aj zničenému náhrobnému kameňu, pod ktorým je pravdepodobne pochovaný nejaký spovedník, súdiac podľa častí zničených reliéfov. Na jednej strane je kalich s eucharistiou, na druhej pozostatky postavy, z ktorej je zreteľná ruka s krížom. Podľa tohto atribútu by mohlo ísť o Jána Nepomuckého, patróna spovedníkov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Niektorí ľudia v dedine sa vraj pýtali, načo je to dobré venovať energiu starým kameňom.

„Ale čo ukážeme deťom? Betónové plochy bez príbehu?“ zdôvodňuje význam práce starostka Daniela Tretinová.

Výlety ku krížom

Prečítajte si tiež Na lôžku neostal. Zatočil glóbusom a cestoval Čítajte

Pamätihodnosti chce obec predstaviť najmä deťom, preto medzi letné aktivity, ktoré aktuálne organizuje, zaradila aj výlety ku krížom.

„Pretože nepoznajú históriu,“ zdôvodňuje starostka. „Pre deti je to len kríž, opracovaný kameň. Nevedia, prečo vznikol. Nevedia, že kríže naši predkovia dali postaviť z vďaky za to, čo im dala zem, že ich stavali, aby mohli chváliť Boha. Nevedia, prečo potrebovali jeho podporu. Nevedia, že od neho čerpali silu, aby zvládli robotu, od ktorej záviselo prežitie rodiny. Nechápu to, lebo neprichádzajú do kontaktu s ťažkou robotou, a ani nemusia, lebo všetko, čo potrebujú, sa dnes dá kúpiť.“

Vydržali dve storočia

Zachraňovať a zviditeľniť sakrálne dedičstvo sa Čimhová podujala v roku 2017. Do vlaňajška zreštaurovala tri kríže a jednu stĺpovú kaplnku.

Prvým je kamenný kríž vyrobený z kusov pieskovca na cintoríne pri kostole s poloplastickým vyobrazením Ježiša Krista na kríži. Týči sa medzi ostatnými náhrobnými kameňmi do výšky štyroch metrov. Keďže potreboval nielen zreštaurovať povrch po viacnásobných renováciach v minulosti, ale tiež spevniť statiku, reštaurátori si ho zobrali do svojich dielní.