Nechce sa mi, také niečo František nepozná

Nad mestom má príbytok pre dvadsať kôz. Žije tam s nimi už trinásty rok.

27. júl 2020 o 12:57 Lýdia Vojtaššáková

František sa po operácii bedrového kĺbu musel dať rýchlo do poriadku. Robota nepočká. (Zdroj: Lýdia Vojtaššáková)

NÁMESTOVO. Možno o ňom niekto hovorí, že je čudák. No farmárčenie je pre neho celý život. Áno, priznáva, že niekedy prichádzajú chvíle, že sa cíti urobený a unavený. Ale keď vraj vojde do stajne, ako keby ho niekto živou vodou oblial. Vtedy si vraj povie, že tam, na kozom vŕšku, má prečo žiť.

„Čosi robiť musím,“ povedal si bača František z Námestova po návrate z robôt v zahraničí.

Prenajal si pozemok a na stavebný úrad prišiel s maketou, ako by mala jeho kozia farma vyzerať. Súhlasili. No peripetie nastali až potom, keď sa chcel zaregistrovať ako farmár.

„Nebudem zatiaľ rušať svoje koruny, keď takéto podnikanie štát podporuje,“ spomína František, ako vtedy rozmýšľal. „Bolo však treba také povolenie, také, posielali ma z jedného úradu na druhý, papierov neskutočne veľa. Chodil som okolo toho mesiac. Nakoniec som to vzdal a povedal si, že si budem farmárčiť pre vlastné potešenie.“

Postavil potrebné budovy z vlastných peňazí. Dane za prenajaté pozemky platí, dotácie však na ne berie niekto iný. „Mohol aspoň za mnou prísť,“ hnevá ho niečia čiernota a podvádzanie, o ktorej sa dozvedel po niekoľkých rokoch. „Keby som to tu nezveľaďoval a neudržiaval, zarástla by stráň vrbinami ako susedná.“

Stará sa aj o vizáž krajiny

„Túto volám Striga. Je to dominantná koza, keď sa robí niečo zlé, tak to ona. Keď chce, aj plot preskočí. Už len na olympiádu ju poslať treba,“ predstavuje niektoré kozy zo stáda František. „Toto je Drobec, lebo pochádza z trojčiat a bola z nich najútlejšia. Kŕmili sme ju z detskej fľašky odmalička. Murka má 13 rokov, meno je len také, aby nejaké mala. Jej mater mala 32, keď išla pod nôž. Tamto je Belka a tamto cap Mikino. A tam tú volám Dostihovka. Prečo? Lebo lieta ako sprostá, aj stavbu tela má na to ako stvorenú. A pozrite sa, aké má uši tá, aké tá.“

Kozy v stáde sú krížené tak, aby dávali viac mlieka. Biele krátkosrsté spestril alpínsky cap.

Kozí vŕšok dopĺňajú aj štyri barany. Je to kvôli úprave časti krajiny, ktorú František obhospodaruje. „Barany preto, lebo koza žerie inú trávu. Baran sa vrbiny alebo stromčeka nechytí, koza ich zlikviduje.“

Ohradený pozemok stráži veľký Ozi, keď treba, breše. Je však oveľa lenivejší ako malí mrštní strážcovia Ťapa a Dino.