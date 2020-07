Strhujúca dráma vo Vavrečke, jedenástky videli aj v Nižnej

V druhom kole Slovenského pohára uvidíme na Orave MŠK Žilina i druholigový Púchov.

26. júl 2020 o 8:00 Tomáš Ferenčík

Stará Bystrica – Or. Jasenica 0:3 (0:2)

Góly: 12. S. Ratičák, 36. Š. Verníček, 90. Z. Kaprálik

Oravan začal u súpera veľmi dobre. Držal loptu a už v 12. min išiel do vedenia. Skóroval Samuel Ratičák. V 28. min narušil postupové plány hostí hlavný rozhodca. Predčasne poslal pod sprchy Juraja Feranca. Ani to ich však nezlomilo. Do prestávky pridali v početnej nevýhode druhý gól. Strelec prvého gólu výborne našiel spätnou prihrávkou Štefana Verníčka, ktorý sa už nemýlil.