Na Dakar mieri ďalší Oravčan: Dúfam, že prídem do cieľa zdravý

Minulý rok pôsobil ako manažér na prestížnych púštnych pretekoch.

25. júl 2020 o 10:00 Martin Gábor

ZÁKAMENNÉ. Fanúšikovia motorizmu nielen na Slovensku, ale po celom svete poznajú Štefana Svitka. Málokto však pozná Erika Vlčáka. Napriek tomu, že na tohtoročnom Dakare bol ako manažér, v nasledujúcom ročníku by mal pretekať. „Naozaj, máte správne informácie. Podal som tiež prihlášku na Dakar. Takže Orava bude mať zrejme dvojnásobné zastúpenie na týchto prestížnych pretekoch,“ povedal na úvod nášho rozprávania rodák zo Zákamenného.

Jazdí extrémne enduro

Oravčan patrí medzi menej známych jazdcov, nie však preto, žeby sa motošportu nevenoval. „Jazdievam najmä extrémne enduro. Sú to preteky, ktoré sú populárne viac v zahraničí. Napríklad vo svetovom pohári v Turecku v roku 2018 som získal bronz, minulý rok striebro. Na rumunskom šampionáte som obsadil siedmu priečku. Na pretekoch Hixpania Hard Enduro 2019 som bol v top štyridsiatke šampionátu,“ hovorí o svojich najväčších úspechoch. Extrémne enduro sa jazdí minimálne tri dni. Trate sú veľmi ťažké a začiatočník motocyklista by to asi nezvládol, lebo ten terén je náročný. Často sa jazdí v strmých potokoch, v bahnistom a kamenistom teréne. Taktiež sa tieto preteky jazdia denne približne od troch do ôsmich hodín.

