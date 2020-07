Sokolík vypadnutý z hniezda dostal pestúnku

V Záchrannej stanici pre zranené živočíchy pribúdajú osirelé mláďatá.

21. júl 2020 o 9:18 Martin Pavelek

ZÁZRIVÁ. Minulý týždeň priviezli do Záchrannej stanice pre zranené živočíchy v Zázrivej z Dolného Kubína sokolieho prďolu, ktorý zrejme vypadol z hniezda.

Nálezcovia vedeli, že v takom prípade treba mláďa vrátiť do hniezda, no nevedeli ho nájsť, preto ho zaniesli do Zázrivej.

Pozrite si fotogalériu Vrátili sme sa na miesto, kde spadla hora. Takto je tam dnes Čítajte

„Mláďa sme priložili k našej sokolej pestúnke, ktorá ho za veľkého kriku hneď prijala,“ povedal správca záchrannej stanice Metod Macek. „Zopár týždňov mu bude robiť náhradnú maminu a keď príde jeho čas, vypustíme ho v rozlietavačke. Ďakujeme chalanom z Dolného Kubína za záchranu a tiež za prevoz k nám do stanice.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nájdite si čas na voľný čas. Kam vyraziť na Orave Čítajte