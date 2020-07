Ten okamih, keď noc strieda deň, stál za to

Ak videl Pavol niečo podobné, tak sa nečudujem, že zaznelo: „Pozdravujem vás lesy, hory – z tej duše pozdravujem vás.“

19. júl 2020 o 10:00 Juraj Maxa

ORAVSKÁ POLHORA. To, že vyjde spln mesiaca zo soboty na nedeľu v lete a k tomu sa pridá jasné počasie, to už hraničí s nemožným. Skupinka turistov si už dávnejšie dátum zo 4. na 5. júla naplánovala na nočný výstup na Babiu horu. No a predpoveď počasia poslala svoju navštívenku aj iným milovníkom prírody. Na trati sme stretali veľa turistov, no veľkým prekvapením bolo, že sa medzi nimi nachádzalo množstvo mladých ľudí.

Súvisiaci článok Monika potvrdila, že behy do vrchu jej proste sedia Čítajte

Pri výstupe za jasnej noci sa každý mohol pokochať, či už veľkým vozom na oblohe, či pohľadom na osvetlené dedinky. Na Babej hore nás čakalo prekvapenie, veď bola takmer úplne obsadená milovníkmi prírody z Poľska. Síce nás prevetral vietor na Babej hore, no bol to len vánok oproti tomu, aký tam býva. Ale ten okamih, keď noc odovzdáva svoju moc dňu, ten stál za to. Ten pocit, ten zážitok, to nám už nikto nezoberie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dovolím si zacitovať Rúfusa: „Viem jedno hniezdo. Rád ho mám.Môj dobrý Bože, zhliadni naň. Stráž nám ho neustále. Ach, aspoň Ty ho, Veľký, chráň, keď si ho stvoril malé.“

Alebo ako zaznela jedna poznámka. Ak videl Pavol niečo podobné, tak sa nečudujem, že zaznelo: „Pozdravujem Vás lesy, hory – z tej duše pozdravujem Vás.“