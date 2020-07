Súperov postavili do roly štatistov

MŠK Námestovo vyslalo na turnaj do Poľska päť družstiev. Platia tam veľmi prísne hygienické nariadenia.

17. júl 2020 o 10:00 Tomáš Ferenčík

MILÓWKA. Námestovská futbalová mládež si to namierila v júli za futbalovým turnajom do Poľska. „Od môjho príchodu do funkcie prezidenta klubu chodíme do Milówky pravidelne,“ hovorí Andrej Stašiniak. „Máme veľmi dobré vzťahy. Aj oni chodia vždy ku nám, keď niečo organizujeme.“

Súvisiaci článok Srdcia fanúšikov plesali. Na ihriskách to vyzeralo ako počas sezóny Čítajte

U našich severných susedov prebiehal futbalový turnaj za prísnych hygienických opatrení. Každá veková kategória spoznala víťaza v priebehu dvoch hodín. Na štyroch ihriskách sa hralo v rýchlom tempe. Tímy odohrali systémom každý s každým po päť zápasov. „Do areálu nás nepustili s inou vekovou kategóriou, kým turnaj neskončil. Každá mala vyhradené dve hodiny. Merali nám teplotu, dezinfikovali ruky. Mali určite desaťnásobne viac organizačných pracovníkov ako minulé roky.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Z piatich ročníkov sa najviac z MŠK Námestovo darilo hráčom narodeným v roku 2007. Turnaj nielenže vyhrali, ale nedostali ani gól. Triumfovali s impozantným skóre 51:0. „Je to veľmi silný ročník,“ hovorí Stašiniak. „Vlani hrali chlapci ešte v kategórii U13 a nachádzali sa na priebežnej druhej priečke v konkurencii najlepších slovenských klubov.“

Medaily z Poľska doniesol ešte námestovský ročník 2011, ktorý skončil na treťom mieste.