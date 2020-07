Tento týždeň je pri nemocnici obmedzené parkovanie

Vedenie nemocnice dalo rozšíriť a spevniť odstavnú plochu v areáli nemocnice.

14. júl 2020 o 13:20 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Tento týždeň uzatvorili odstavnú plochu v areáli nemocnice, ktorú využívali zamestnanci, pacienti aj návštevníci Dolnooravskej nemocnice. Stávalo na nej približne sto vozidiel.

Vedenie nemocnice využilo ponuku bezplatného materiálu na povrch, plochu dalo zrovnať a rozšíriť. Vznikol priestor vhodný až pre približne dvesto parkujúcich áut.

Keďže povrch bude tvoriť uvalcované kamenivo, čiary naň striekať nebudú. Preto o tom, koľko vozidiel sa tam zmestí, rozhodnú vodiči. Ak sa budú parkovať rozumne, kapacita bude približne dvojnásobná ako doteraz.

Kvôli súčasnému dočasnému zníženiu možnosti parkovania kvôli úprave plochy, vedenie nemocnice vyzvalo zamestnancov, aby na presu do práce využívali hromadnú dopravu.

To isté platí aj pre návštevníkov nemocnice a pacientov. Ak prichádzate z obcí alebo iných miest, odstavte autá radšej pri nákupných centrách a do nemocnice choďte pešo, taxíkom alebo mestskou hromadnou dopravou. Nájsť miesto na parkovanie pri nemocnici je teraz veľmi ťažké.

Situácia by sa mala zmeniť už koncom týždňa, keď plochu dajú do užívania. Parkovanie aj naďalej ostane bezplatné. Treba sa ale vyhnúť miestam, kde je to zakázané, pretože mestská polícia porušenia kontroluje a pokutuje.