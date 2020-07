Spoločenská sála mestu chýba, poslanci zámer súkromníka nechceli

Poslancom stačilo zdvihnúť iba ruku a v meste by pribudla sála aj jednodňová chirurgia.

18. júl 2020 o 9:57 Dorota Mikulášová

NÁMESTOVO. Pohľad z mosta na Námestovo ponúka občanom aj turistom nádherný vizuál malého, zato moderného mestečka. Námestovčania, ktorí tu dlhodobo žijú, pociťujú mnohé jeho slabiny. Jednou z nich je napríklad aj chýbajúca spoločenská sála a tej sa, súdiac podľa júnového mestského zastupiteľstva, tak skoro ani nedočkajú.

Dôvodom je aktuálne platný územný plán. Ten povoľuje nadstavbu iba o jedno podlažie, nie však dve, ktoré požaduje investor projektu Peter Triebeľ. Vlastní budovu Maríny, ktorá sa nachádza v strede Hviezdoslavovho námestia a momentálne slúži na obchodno-administratívne účely.

V nadstavbe plánoval vybudovať dlhodobo chýbajúcu spoločenskú sálu pre približne 150 až 200 ľudí aj jednodňovú chirurgiu. Poslanci, aj keď mali všetky súhlasné stanoviská kompetentných úradov, doplnok k územnému plánu neschválili.

Argumentovali rôzne. Problematická výška zmarí výhľad z námestia na siluetu Magurky, chýbajú parkoviská, zmizne ďalšia zeleň a objavili sa aj polemiky na časové spektrum, v akom sa má meniť územný plán.

Pádnym dôvodom bolo najmä nedoriešené parkovanie, ktoré je v Námestove skutočne dlhodobý problém. Do päťsto metrov od objektu sa však nachádza už vybudované parkovisko, ktoré by vraj kapacitne mohlo postačovať a cez víkendy, počas ktorých by sa využívala sála, je prázdne. „Kostol tu stojí roky a parkovisko nemá, ľudia odstavia hocikde a nikomu to nevadí,“ hovorí Triebeľ. „Bývajú tu svadby, pohreby či prijímania a vy si myslíte, že ľudia odtiaľ vyjdú a budú hľadať auto, aby sa presunuli 50 metrov ku Maríne? Ja si myslím, že nie.“