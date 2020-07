Deti sa nemajú kde hrať. Toto v meste pribudne

Kvalitné detské ihrisko na sídlisku chýba, pribudnúť by malo ešte počas letných prázdnin.

20. júl 2020 o 7:15 Dorota Mikulášová

Námestovo. Na sídlisku Stred v centre Námestova žije veľa mladých rodín s malými deťmi, no až na pár preliezok vybudovaných ešte v dávnej minulosti im chýba priestor, kde môžu spoločne a efektívne tráviť čas aj sa zabaviť.

„S deťmi chodievame buď na prechádzky do prírody, alebo na ihrisko vedľa amfiteátra, v okolí panelákov nie je kde,“ hovorí mladá mamina troch detí. To by sa však čoskoro malo zmeniť, mesto plánuje vybudovať novú detskú plochu.

Kvalitné a bezpečné ihrisko bude vybavené modernými hracími prvkami z materiálu odolného voči poveternostným podmienkam, ale aj vandalom a pribudnúť by malo v miestach, kde je aktuálne len nevyužitá trávnatá plocha.

Predpokladaná výška investície činí zhruba 20-tisíc eur, s prácami sa začne tento týždeň a ich ukončenie predpokladajú ešte v priebehu letných prázdnin.

„Pevne veríme, že bude slúžiť Námestovčanom čo najdlhšie,“ hovorí prednosta Dušan Jendrašík. „A či budeme stavať ďalšie, uvidíme, záleží od potrieb, ktoré vzniknú a, samozrejme, od financií.“

