Obec čaká veľký zásah do zlepšenia životného prostredia

Rozhodli sa zlikvidovať pôvodnú kotolňu a nanovo vybudovať novú, ekologickú na biomasu.

15. júl 2020 o 10:37 Dorota Mikulášová

Vzpieračská hala je posledná budova v obci, ktorá nekúri ekologicky. Od sebtmebra by sa to malo zmeniť. (Zdroj: DM)

BOBROV. Po základnej a materskej škole aj obecnom úrade ostala vzpieračská hala poslednou budovou vo vlastníctve obce, ktorá ešte nemá ekologickú kotolňu. Koncom leta by sa to malo zmeniť a Bobrov čaká veľký zásah do zlepšenia životného prostredia.

Vzpieranie má v dedine viac ako štyridsaťročnú tradíciu a hala slúži nielen na profesionálnu prípravu vzpieračov, ale aj individuálne tréningy záujemcov o posilňovanie. V druhom nadzemnom podlaží je ubytovanie pre športovcov, no kotolňa celej haly už obci dlhodobo nevyhovuje.

„Rozhodli sme sa zlikvidovať pôvodnú a nanovo vybudovať novú, ekologickú na biomasu. Ako palivo požijeme peletky,“ hovorí starosta Anton Grobarčík. Bude mať úplnú reguláciu, teda k obsluhe nebude nutná stála prítomnosť pracovníka, vykurovací režim stačí naprogramovať a kotol si zo zásobníka bude dávkovať peletky podľa potreby.