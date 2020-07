Stopy po ukradnutých autách vedú aj za hranice

Dva Fordy Kuga, o ktoré prišli majitelia z Oravy tento rok, boli nájdené v Poľsku.

19. júl 2020 o 7:20 Dorota Mikulášová, Martin Pavelek

ORAVA. Autičkári patria medzi špecializovanú skupinu zlodejov. Väčšinou fungujú organizovane, ak si vyberú nejaké vozidlo, takmer vždy sa im ho podarí ukradnúť.

Blízkosť Poľska im dáva veľkú šancu rýchlo zmiznúť za hranicami a právom sa hovorí, čo do Poľska odíde, tam aj ostane. No nie vždy je to pravda.

Ešte vo februári zlodeji odviezli auto značky Ford Kuga spred nového rodinného domu v Rabči. Malo ísť vtedy na Orave už o tretie vozidlo tej istej značky. Majitelia i polícia sa pustili do pátranie, no bezvýsledne.

Po uvoľnení proticovidových opatrení a otvorení hraníc s Poľskom však ku krádeži došlo opäť, rovnaká dedina, rovnaká značka vozidla a rovnaké rozmedzie ročníkov výroby. A to sa už zdá ako príliš veľká náhoda.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zlodeji to mali jednoduché

„Ešte večer sa manžel pozeral von oknom na dvor, Kuga stála vpredu a za ňou bolo odstavené ďalšie auto,“ spomína Mária na krádež auta v noci zo 14. na 15. februára. Ráno tam už nebola. „Ani by som nepovedala, koľko myšlienok sa zrodí v hlave za jednu sekundu. Najskôr som si myslela, že ho manžel odviezol do servisu, no keď som uvidela jeho reakciu, pochopila som.“