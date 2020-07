A je to tu, výstavbe nového mosta v Trstenej už nič nebráni

Slovenská správa ciest podpísala zmluvu s víťazom verejného obstarávania, vo štvrtok mu odovzdá stavenisko.

13. júl 2020 o 19:42 Lýdia Vojtaššáková

TRSTENÁ. Nový most, ktorý spája centrum mesta s lokalitou Brehy a Ďurdinová, postaví spoločnosť MBM-Group. Pracovať by mala začať v najbližších dňoch, výstavba je naplánovaná na osem mesiacov mimo zimného obdobia.

Slovenská správa ciest (SSC) odovzdá stavenisko zhotoviteľovi 16. júla.

"Do súťaže sa prihlásilo desať uchádzačov, spoločnosť MBM-Group vyhrala s najnižšou predloženou ponukou vo výške 1,27 milióna eur," povedala hovorkyňa SSC Lucia Karelová. "Predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na 1,69 milióna eur, čo predstavuje úsporu 418-tisíc eur."

Článok pokračuje pod video reklamou

Dĺžka mosta dosahuje 39,5 metra. Spája centrum mesta s lokalitou Brehy a Ďurdinová, kde žije zhruba dvetisíc ľudí. Okrem vozidiel most využijú aj chodci, počíta sa s chodníkmi po oboch stranách.

Primátorka mesta Magdaléna Zmarzláková uviedla, že dokončenie mosta je zbožným želaním Trstenčanov. "Obchádzka v súčasnosti síce nie je veľmi dlhá, ale pre ľudí, ktorí chodia do centra aj päťkrát za deň, či už do nemocnice, na nákup alebo do kostola, je to vo veľkej miere obmedzujúce."