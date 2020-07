V Nižnej sa spomínalo na Juraja Orča

Na turnaji mladších žiakov sa opakoval scenár z minulého roku. O prvenstvo bojovali mladé futbalové talenty z Tvrdošína a Zuberca.

13. júl 2020 o 9:00 Tomáš Ferenčík

NIŽNÁ. Začínalo to ako na domácom zápase Liverpoolu. Z reproduktorov znela oficiálna hymna klubu You'll Never Walk Alone (v preklade Nikdy nebudeš kráčať sám). Počas minútky si takto účastníci memoriálu zaspomínali na bývalého futbalistu Juraja Orča, ktorý bol veľkým fanúšikom tohto anglického klubu. Jeho blízka rodina si tiež obliekla červené liverpoolske dresy.

Konal sa už 11. ročník, i keď tento rok sa nemal ani pôvodne uskutočniť. „Nechcel som pre koronavírus, ale zaťovia ma prehovorili a všetko zorganizovali,“ povedal otec zosnulého Juraja, ktorý začínal s futbalom v Nižnej.

Potom sa v hre zdokonaľoval v Dolnom Kubíne a Prievidzi. Kariéru zavŕšil v rodnej Nižnej. Memoriál pozostával vždy z dvoch častí. Najprv sa odohral turnaj žiakov a bodku dal exhibičný zápas bývalých spoluhráčov. Postupne z toho zišlo a memoriál je už čisto futbalovým turnajom mladších žiakov. Tohtoročný scenár sa opakoval s vlaňajším. O prvenstvo súperili Tvrdošín a Zuberec. Opäť vyšiel víťazne z tohto súboja výber Tvrdošína (5:3). Tretie miesto obsadil Podbiel a tabuľku uzatvorila domáca Nižná.

Najlepším strelcom sa stal Filip Harmata (Zuberec), za najlepšieho hráča si tréneri zvolili Erika Karasa (Tvrdošín) a cenu pre najlepšieho brankára získal Miloslav Kortman (Nižná).