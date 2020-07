Sezónu na Orave otvoria úplne nové bežecké preteky

Účastníci v Bobrove budú mať na výber z dvoch tratí – 10 kilometrov a 6,5 kilometra.

11. júl 2020 o 10:00 Tomáš Ferenčík

Bežeckú sezónu na Orave odštartuje úplne nové podujatie. Do kalendára pribudol Jakubovský beh bobrovským chotárom. Milovníci behu si musia poznačiť sobotu 25. júla, kedy sa konečne začne sezóna. Preteky budú tiež zaradené do bodovania Oravskej bežeckej ligy (OBL). „Pevne veríme, že sa pridajú ešte ďalšie preteky. Rovnako dúfame, že sa nezhorší situácia s koronavírusom a nezmenia sa podmienky na organizáciu verejných podujatí,“ povedal Martin Náčin z OBL.

Súvisiaci článok Bežci znovu súťažia, naši na Turci žiarili Čítajte

Registrácia na Jakubovský beh prebieha do 23. júla 22.00 h cez online formulár. Registrovať sa bude tiež možné aj v deň pretekov na námestí v Bobrove od 16.00 h do 17.30 h. Kapacita je 200 bežcov. Ostatní si to môžu zabehnúť aj nesúťažne. Štart je naplánovaný najneskôr o 18.00 h.

Článok pokračuje pod video reklamou

Účastníci budú mať na výber z dvoch tratí – 10 km a 6,5 km. Žiacka bude dlhá 2 km a detská 300 m. Terén je prevažne prírodný, na začiatku aj betónový. Profil má mierne prevýšenia.

V prípade otázok je potrebné kontaktovať Patrika Barčáka na telefónnom čísle 0910 448 689.