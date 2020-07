Oravský hokejista prestupuje ku Jágrovi

Andrej Košarišťan si zahrá prvú zahraničnú súťaž.

7. júl 2020 o 13:00 SITA

DOLNÝ KUBÍN. Slovenský hokejový brankár Andrej Košarišťan bude v kariére pokračovať v Kladne. Bude to pre neho prvý zahraničný angažmán, v sezóne 2019/2020 pôsobil v HC Košice. „Usúdil som, že je to pre mňa momentálne najlepšia voľba,“ povedal odchovanec dolnokubínskeho hokeja.

V predčasne ukončenej tipsportligovej sezóne patril k oporám oceliarov. Do klubu prišiel v lete 2019 s víziou pomôcť tímu, ale aj spraviť ďalší krok v kariére. Spoľahlivými výkonmi v košickom drese si vypýtal angažmán v českom klube, ktorý po jednej sezóne v extralige zostúpil do druhej najvyššej súťaže. „Rokovania s klubom prebehli celkom rýchlo,“ hovorí 26-ročný brankár. „Chvíľu som nad tým váhal, ale ponuka tohto klubu ma oslovila. Usúdil som, že je to pre mňa momentálne najlepšia voľba. Chcel som skúsiť zahraničie. Po rokoch v slovenskej extralige som mal chuť na novú výzvu. Pred novou sezónou mám veľa očakávaní a teším sa na novú výzvu. Spravím všetko pre to, aby som podával čo najlepšie výkony a pomáhal tímu. Keď to bude vychádzať a budem pravidelne chytať, tak budem iba rád.“

V najvyššej slovenskej súťaži si Andrej Košarištan už obliekal aj dresy Banskej Bystrice, Piešťan, Liptovského Mikuláša a Nových Zámkov.

V uplynulých dvoch sezónach sa zaradil k pravidelným reprezentantom. Na posun v kariére myslí aj pred novým angažmánom, v budúcnosti by si rád zachytal v českej extralige. „Samozrejme, že extraliga je vyššia súťaž, no aj keď boli nejaké rokovania, nevyšlo to. Zvolil som možnosť posunúť sa vyššie cez prvú českú ligu. Verím, že to vyjde,“ poznamenal Košarišťan, ktorý v bránke Kladna nahradí krajana Denisa Godlu.

V novom pôsobisku sa stretne aj s Jaromírom Jágrom, ktorého meno sa síce spája s možným odchodom do Sparty Praha či Třinca, ale naďalej zostáva majiteľom kladenského klubu. „Je to legenda. Budem rád, ak si s ním zahrám. Určite to bude nezabudnuteľná skúsenosť,“ uviedol Andrej Košarišťan, ktorý sa k novým spoluhráčom pripojí 20. júla.