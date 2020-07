Trstená váhala do posledného dňa

Účastník piatej ligy musí riešiť otázku hráčskeho kádra.

2. júl 2020 o 9:00 Tomáš Ferenčík

Súvisiaci článok Chlebnice vyhrali v Bobrove, Vitanová potrápila Trstenú Čítajte

Zrušená minulá sezóna prišla FK Slovan Trstená vhod. Mužstvo sa nachádzalo na predposlednej priečke piatej ligy a do odvetnej časti tiež nemalo ružové vyhliadky. Dospelí sa tak udržali v súťaži, no do poslednej chvíle váhali, či sa prihlásiť do nového ročníka.