Kvíz ma vrátil do mladých čias, vraví víťaz

„Keby som mal vymenovať všetkých známych, bolo by to na štyri až päť základných zostáv.“

28. jún 2020 o 9:15 Tomáš Ferenčík

Od úvodu až do konca si udržiaval vysoké tempo. Reč nie je o žiadnom bežcovi alebo pretekárovi.

Marcel Bednár z Tvrdošína vyhral našu novú súťaž Futbalový kvíz s jednou chybičkou. S bývalým futbalistom Tvrdošína, Trstenej alebo Bobrova a v súčasnosti trénerom sme sa porozprávali.

Otázky vychádzali hlavne z histórie. Odkiaľ ste čerpali správne odpovede?

Súvisiaci článok Klin bude mať čoskoro šesťdesiat Čítajte

Informačných kanálov bolo viac. Internet, telefonáty, knižky, ale aj kroniky mojich známych a kamarátov. Kedysi si hráči a aj tréneri viedli svoje kroniky, zapisovali si tam každý tréning, zápas. Aj ja mám doma niečo podobné.

Strávili ste pri hľadaní odpovedí veľa času?

Určite áno. Od utorka večera až do štvrtku večera som telefonoval, gúglil, surfoval, jednoducho hľadal, ale aj overoval odpovede.

V jednom kole ste povedali, že je to horšie ako skúška na vysokej. Bolo to až tak náročné?

Tak niektoré otázky boli ľahšie, iné zas ťažšie. Ak som chcel mať správnu odpoveď, musel som si to aj overiť. Tých telefonátov, ktoré som absolvoval, bolo veľmi veľa. Keby som mal všetkých priateľov a známych vymenovať, bolo by to na štyri až päť základných zostáv vo futbale.

Prečo ste si pri niektorej otázke len tak nezatipovali?

Pri čítaní otázok som vždy tipoval a až potom som začal overovať.

Viete povedať, ktorá otázka vám zabrala najviac času?

Súvisiaci článok Námestovo zvládlo aj odvetu, Zubrohlava zdolala štvrtoligistu Čítajte

Jednoznačne šieste a siedme kolo boli najťažšie. Hlavne otázka o Matúšovi Kozáčikovi, trénerovi Ignácovi Hrkľovi a futbalovom stretnutí tipérov proti funkcio-nárom. Niektoré odpovede som nenašiel ani na internete, tak som musel veriť telefonujúcim známym. A otázku s Matúšom Kozáčikom vyriešili moji synovia. Povedali mi, daj zlatú strednú cestu a bolo rozhodnuté.

Bol futbalový kvíz príjemným spestrením obdobia bez futbalu?

Súvisiaci článok Dalibor Diko by si mohol dať ako darček ďalší titul Čítajte

Tento kvíz ma vrátil do mojich mladých čias. Počas tých dlhých telefonátov sme si nostalgicky zaspomínali na časy minulé, ale aj prebrali súčasné problémy. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí mi akokoľvek pomohli k tomuto úspechu, bolo vás veľa a vážim si to.

Ukázali ste veľkú trpezlivosť a súťaživosť. Odmenou je pobyt na Chate Primula Roháče. Už viete, koho vezmete?

Ešte som o tom nerozmýšľal, ale s určitosťou zoberiem so sebou manželku, ktorá mala pre mňa počas tých desiatich týždňov pochopenie.