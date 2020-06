V Liesku si mohli vychutnať ženský futbal

Na zápas prišla krásna divácka kulisa.

24. jún 2020 o 9:00 Tomáš Ferenčík

Futbaloví fanúšikovia v Liesku nezažívajú taký zápas často, možno prvý raz. V sobotu si mohli pozrieť v akcii bývalé hráčky Slovana Bratislava proti Orava tímu.

„Každoročne chodia ku mne na turnaj, no tento rok som ho musela zrušiť,“ hovorí Andrea Hvoľková. „Sú to bývalé hráčky Slovana, no už hrávajú v iných kluboch. Vystupujú už pod názvom Pressburger Ladies. Niektoré ich dievčatá hrajú v Amerike i Španielsku. Keď sa nekonal turnaj, urobili si na Orave krátky pobyt, aby utužili partiu.“