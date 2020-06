Keď pomoc prilieta zo vzduchu

Záchranárske vrtuľníky koronavírus nezastavil.

25. jún 2020 o 7:17 Martin Pavelek

ORAVA. Nezameniteľný zvuk prichádzajúci zhora, ktorý núti ľudí dvíhať hlavy smerom ku oblohe, zvuk vrtuľníka. Ak je vo vzduchu červený vrtuľník, ide pravdepodobne o jednu zo siedmich lietajúcich záchraniek Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) ATE. Pandémia COVID-19 neprerušila ich činnosť, posádky sú pripravené pomôcť ľuďom nonstop 24 hodín denne. Na každom stredisku VZZS je k dispozícii trojčlenná posádka v zložení pilot, lekár, záchranár.

Na Orave zasahuje najčastejšie posádka Krištof 06 zo Žiliny na modernom a výkonnom stroji Bell 429. Najviac pristávali v Trstenej, ale museli zvládnuť aj zásahy priamo v teréne.

Najviac lietali kvôli srdcu

Koronavírus ovplyvnil počet vzletov záchranárskych vrtuľníkov. „Pri porovnaní obdobia marec, apríl a máj v roku 2019 a rovnakého obdobia v roku 2020 môžem konštatovať, že v prípade zásahov posádky Krištof 06 zo Žiliny išlo o 31-percentný pokles,“ povedala hovorkyňa ATE Zuzana Hopjaková. Pokles sa netýkal len žilinskej posádky, ale aj ich kolegov Krištof 03 z Popradu, tí zaznamenali 39- percentný pokles.

Pomoc zo vzduchu si najčastejšie, sedemkrát, vyžiadala trstenská nemocnica. Z toho v piatich prípadoch leteli záchranári na pomoc pacientom s diagnózou akútny infarkt myokardu. Potrebovali urgentne prevoz do vyššie špecializovaného zdravotníckeho zariadenia, najčastejšie do Kardiocentra v Martine alebo Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Pre pacienta s rovnakou diagnózou leteli aj do Námestova.

Infarkt mal aj pacient, ktorého 4. júna letecky prepravili z Trstenej do vyššieho zdravotníckeho zariadenia.