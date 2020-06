Chlebnický futbal rokmi graduje

Hrali, potom zas nehrali. S futbalom to bolo niekedy ako na hojdačke.

13. jún 2020 o 10:00 Tomáš Ferenčík, Ján Adamec

V dedinke Chlebnice funguje futbal už niekoľko desiatkov rokov a momentálne je veľmi populárny. Zápasy domácich mužstiev vždy priťahujú veľké počty divákov. Nie vždy to tak ale bolo.

Najprv priateľsky, potom súťažne

V 60. rokoch bol prvý futbalový klub Sokol Chlebnice, za ktorý hrávali napríklad Adolf Hudec, Albert Gerát, Jozef Kantárik a Albín Vráb. Hrávali sa priateľské zápasy s Dlhou nad Oravou a Sedliackou Dubovou.

Súvisiaci článok V Mútnom to nie je iba o futbale Čítajte

Futbal sa začal v obci súťažne hrávať v roku 1973, a to na ihrisku v Dlhej nad Oravou pod vedením Alojza Meľa. Spomína na začiatky futbalu vtedajší starosta Chlebníc Jozef Strapec. Do roku 1973 sa futbal hral len v rámci obce, a to vyšný koniec proti nižnému. Hrávalo sa na Vysokom Grúniku v Kline alebo na dlhánskych rovniach. Po otvorení novej základnej školy do obce prišli aj noví učitelia, ktorí začali mládež viesť k futbalu. Medzi týchto učiteľov patria manželia Pavlákovci a Giglerovci. Okrem nich viedol mládež k športu aj učiteľ Jozef Šimko, ktorý okrem futbalu učil aj stolný tenis. Vo vtedajšej dobe bol šport v obci rozdelený do troch celkov, a to futbalový, turistický a stolnotenisový.