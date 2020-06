Kolkári Trstenej ostali z rozhodnutia zväzu prekvapení

Potešili sa však dorastenci, pre ktorých sezóna 2019/2020 pokračuje.

9. jún 2020 o 10:00 Tomáš Ferenčík

Súvisiaci článok V júni sa dá ísť na hokej Čítajte

TRSTENÁ. „Nechceme, aby sa sezóna zrušila. Chceli by sme postúpiť do extraligy, dorastenci hrajú o majstra republiky. Chýbajúce zápasy by sa dali dohrať behom troch týždňov,“ povedal ešte v apríli predseda Športového klubu kolkárov Trstená Marián Benický.