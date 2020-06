Verím, že regionálny futbal naštartujeme

Klubom sa prihovoril predseda Stredoslovenského futbalového zväzu.

4. jún 2020 o 10:39 Jozef Paršo

Núdzový stav, pandémia, karanténa, ochranné prostriedky, rúška a koronavírus. Tieto a mnohé ďalšie slová sa najčastejšie skloňovali počas ostatných mesiacov, namiesto našej futbalovej terminológie. Nehovoriac o všednom dianí, kedy náhradou za tréningy, zápasy, debaty po nich, boli rôzne náhradné programy. Veríme, že toto všetko bude čo nevidieť za nami a že hrozba druhej či ďalšej vlny

Súvisiaci článok Začínal na poste ako otec, je brankár po starom otcovi Čítajte

nákazy sa nestane realitou. Slovensko vďaka jeho ľudom zvláda doterajší neduh. Postupne kladie COVID-19 na lopatky. Účet za naše snaženie nám vystavia nasledujúce týždne, mesiace. Z viacerých úst počuť, že mnohé veci nebudú po koronavíruse také, ako boli pred ním. Iste, nastane viacero zmien, prídu aj ťažkosti, ale futbal je životaschopný, nezničiteľný a večný. A chcem veriť tomu, že to potvrdíme aj na strednom Slovensku, v najbližšej budúcnosti, hoci možno s náročnejšími podmienkami.

Verte, nebolo pre vedenie Stredoslovenského futbalového zväzu (SsFZ) jednoduché urobiť v predstihu ten nepopulárny krok – zrušenie jarnej časti, čo novodobé dejiny futbalu nepamätajú. Avšak ukázal sa ako prezieravý a nanajvýš správny. Veď držať niekoho dlhú dobu v napätí, či sa bude hrať, alebo nie, by bolo pre futbalové kluby, hráčov, trénerov i nás samotných frustrujúce a nie najlepšie riešenie.

Súvisiaci článok Pri zrode stáli kaplán a učiteľ Čítajte

My s plnou vážnosťou pripravujeme nový ročník. Jeho úvodný hvizd plánujeme na prvý augustový víkend, bez konania aktívu ŠTK a žrebovania. Presne skopírujeme uplynulú sezónu tak, že ak sa všetky družstvá prihlásia, už dnes futbalové kluby vedia, proti komu nastúpia v prvom kole. Samozrejme, dozvedia sa to aj z rozpisu súťaží, ktorý vydáme len v elektronickej podobe. Výkonný výbor SsFZ nemohol fyzicky zasadať, preto formou hlasovania per rollam schválil viacero už publikovaných opatrení. Máme odsúhlasenú termínovú listinu 2020/2021, čas podávania prihlášok do súťaží (1. až 21. jún), polovičné štartovné, vrátime futbalovým klubom poplatky za zimné matričné úkony. Chceli sme riešiť jarné nevyužité hosťovania, prestupy hráčov automatickým posunutím ich účinnosti na jeseň. Nedovolí to nastavenie ISSF. Preto vyzývame kluby v týchto záležitostiach k maximálnej férovosti. Ako je zrejmé z prechádzajúcich rozhodnutí, z aktuálnych súťaží nikto nepostúpi ani nezostúpi.

Budeme s napätím čakať na 21. jún – uzávierku prihlášok. Až vtedy zmúdrieme. V nádeji, že všetky futbalové kluby obsadia súťaže z jesene 2019. Ak by sa nebodaj niekto neprihlásil alebo požiadal o nižšiu súťaž, aj pre tieto prípady máme schválené pravidlo – zaraďovanie družstiev podľa územnej príslušnosti s použitím pomocného kritéria, t. j. postavenia v jesenných tabuľkách. Mimoriadna situácia nám núti mimoriadne riešenie s dávkou zdravého sedliackeho rozumu, nie proti, ale v záujme futbalu. Zdá sa, že postupnými krokmi sa aj náš futbalový život dostane do normálu. Čelili sme, čelíme neviditeľnému nepriateľovi, ktorý poznamenal dianie na celom svete, aj naše. Na druhej strane pevne verím, že situácia na našej rodnej hrude sa skonsoliduje do takej miery, že začiatkom augusta naštartujeme regio-nálny futbal. Áno, sme si vedomí zložitej spoločenskoekonomickej situácie. No futbalová vášeň, zapálenosť státisícov ľudí pre náš šport, to zdravé bláznovstvo, prejavené x-krát doteraz a spolupatričnosť pomôžu prekonať aj toto náročné obdobie.

Mám celoživotné heslo: „Po milovaní je futbal druhá najkrajšia vec na svete“. Nedám si ho zobrať ani v týchto pohnutých časoch. Dovidenia cez víkend 2. a 3. augusta na ihriskách, štadiónoch nášho regiónu v dobrom zdraví, hlavne bez korony.