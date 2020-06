Do bytov a stomatologickej kliniky chcú investovať takmer dva milióny eur

Polyfunkčný dom s moderným stomatologickým centrom, jednorazovou stomatologickou chirurgiou a dvadsiatimi bytmi na štyroch podlažiach chce v Dolnom Kubíne vybudovať spoločnosť Atlanta.

3. jún 2020 o 12:35 Redakcia

DOLNÝ KUBÍN. Podobný zámer predstavila Atlanta mestu a poslancom už pred troma rokmi. Vtedy jej majiteľ Anatoliy Furman chcel od mesta kúpiť pozemky na ulici Obrancov mieru, na ktorých chcel budovu postaviť. Ešte predtým odkúpil susediaci pozemok aj s krčmou U Ťapa. Budovu zbúral, priestor vyčistil.

Ale poslanci s jeho návrhom nesúhlasili a predaj mestských pozemkov zamietli. Argumentovali tým, že mesto možno tento priestor neskôr využije. Žiadateľovi vyčítali zlú pripravenosť štúdie. Investor štúdiu prepracoval a prichádza s novým a lepším riešením.

„Nízkoenergetická budova bude využívať modernú technológiu,“ hovorí zástupca spoločnosti UNIHAUSE Tibor Lucky. „Tento typ je už odskúšaný, rovnaké stavajú vo Švédsku, Fínsku, Nórsku, Dánsku. Sú ich tam tisíce. Vieme, aká zlá situácia je na trhu s bytmi, je ich akútny nedostatok aj v Dolnom Kubíne. Preto chceme postaviť nové. Tie naše naviac poskytnú výhodu vďaka nízkej spotrebe energií. Každý, kto si kúpi taký byt, ako keby mal hypotéku s nulovým úrokom. Štvorčlenná rodina v našom trojizbovom byte zaplatí 40 eur mesačne za kúrenie, čo je o polovicu menej ako v bežnom byte.“

Projektant dbal na to, aby nielen budova, ale aj s ňou súvisiaca infraštruktúra dodržali všetky stanovené normy a zákony. Bonusom bude moderná zubná klinika, ktorá bude slúžiť pacientom nielen z Dolného Kubína, ale aj zo širokého okolia.

„Máme štyritisíc pacientov, potrebujeme nové priestory,“ vysvetľuje stomatológ Anatoliy Furman. „Chceme sa zmodernizovať. Stomatológia ide dopredu, aj my chceme ísť tým smerom.“

Prečítajte si tiež Oravské motívy sa objavujú na cestách a diaľniciach po celom svete Čítajte

Navrhovaná budova fasádou lícuje s existujúcim chodníkom medzi bývalou svetelnou križovatkou a križovatkou s kruhovým objazdom. Vzhľadom na dané územie ide o vhodne navrhovanú mestskú architektúru. Výška zástavby má mestskú mierku daného prostredia, to je 3 až 6 nadzemných podlaží, ktorú má blízka Obchodná akadémia či budova Národný front.

Predložená koncepčná štúdia podporuje snahu mesta o dobudovanie ucelenej mestskej štruktúry. Prístup do jednotlivých podlaží je z pavlače na severnej strane, popri hlavnom dopravnom ťahu. Čiastočné odtienenie pavlače navrhnuté z rastra drevených lamiel je štylizované do podoby tradičnej čipky.

Tu je Orava pokope Oravské obce a mestá, tu je všetko pokope Čítajte

Svoju koncepčnú architektonickú štúdiu polyfunkčného domu predstavili odboru výstavby a životného prostredia mestského úradu v Dolnom Kubíne. Ten námietky nemal, odporučil zachovanie zelene.

Investor ale nechce jednať poza chrbát poslancov ani obyvateľov. „Chceme zvolať verejný hovor a všetkým vysvetliť projekt, aby to nedopadlo tak ako pred tromi rokmi. Chceme im dať možnosť na otázky, aby sme im to vysvetlili a každý pochopil, že naším záujmom je zlepšenie bytovej situácie a zdravotnej starostlivosti v meste,“ dodáva Tibor Lucky. „Veríme, že to nedopadne ako pred tromi rokmi, mestskí poslanci sa rozhodnú správne, pozemky predajú a tomuto projektu dajú zelenú.“