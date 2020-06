Zlodeji sa smiali a kývali do kamery. Vykradli obecný úrad

Pre necelé dve tisícky eur vylámali dvere, zničili dva trezory, urobili škodu za sedemtisíc eur. Oblečení boli ako zdravotníci z nemocnice z oddelenia s COVID-19.

5. jún 2020 o 8:19 Martin Pavelek

HLADOVKA. Nepríjemné prekvapenie čakalo starostu a zamestnancov obecného úradu v pondelok ráno 25. mája po príchode do práce. Dvere boli vylomené, zariadenie zničené, počas víkendu ich vykradli.

Zlodeji prišli v noci 23. mája desať minút pred polnocou cez zadné stavy, zdržali sa do pol druhej rána nasledujúceho dňa. V pokoji pracovali dve hodiny.

„Kamery ich nasnímali, ale nič si z nich nerobili, kývali a smiali sa do nich,“ opisuje neskutočnú drzosť troch zlodejov starosta Marián Brnušák. „Oblečení boli celí v bielom ochrannom obleku, mali rukavice, okuliare, ako keby pracovali v nemocnici s nakazenými koronavírusom.“ Na úrade ostala po ich odchode hotová spúšť.

Páchatelia chceli vojsť do budovy najskôr cez okienko zozadu, po chvíli vyšli a presunuli sa pred hlavný vchod. Rozvŕtali zámok a cestu mali voľnú. „Všetko, čo sa im postavilo do cesty, zničili. Vylomili každé zamknuté dvere, skrine, stoly, rozbili okno. Dostali sa do dvoch kovových trezorov.“