Deti sa vrátili do škôl. Pozrite, čo na ne čaká

Prváci až piataci sa po takmer troch mesiacoch vracajú do školských lavíc. Návrat je však dobrovoľný, záleží na rodičoch, či svoje deti do školy pošlú, alebo nie.

1. jún 2020 o 8:21 Lýdia Vojtaššáková, Martin Pavelek, Dorota Mikulášová

ORAVA. Učitelia sa zhodujú, že aj keď len na mesiac, má návrt do školy význam. Deťom už chýbajú kamaráti, priamy kontakt, školské prostredie.

„Ani chvíľu sme neváhali, či dať naše detí do školy a škôlky,“ hovorí otec prváka a predškoláka z Tvrdošína. „Takmer tri mesiace boli náročné pre všetkých rodičov. Museli si zvykať na nový systém a deti prišli o režim, ktorý mali zaužívaný.“

Návrat do školských zariadení bude podľa neho pre nich náročný, ale určite užitočný. „Školu potrebujú. Samé deti sa už na tento deň tešia. Pre nás rodičov to bude malý výdych. Dá sa povedať, že prvý jún nebude oslavou detí, ale nás rodičov.“

Pochvala pre učiteľov

„Na domáce vyučovanie sme si už viac-menej zvykli. Celý čas, ako bol syn doma, mal každý deň asi dve hodiny online vyučovanie s pani učiteľkou,“ hovorí matka tretiaka z Medvedzia. „Takže klobúk dole pred ňou. Nebolo to len o vytlačených pracovných listoch. Ale naozaj sa svojim žiakom snažila venovať čo najviac.“

Keď minister školstva ohlásil návrat do škôl, rodičia tretiaka diskutovali. „Ja som ani na chvíľu nezaváhala, že by nemal ísť. Manžel mal pochybnosti. Videl to aj ako zbytočný chaos pre deti, najmä pri vytváraní nových skupín detí z tried, kde je vyšší počet detí ako dvadsať."

Plač zastreli kamaráti

Mama dvoch detí z Hruštína poslala do školy staršieho prváčika do školy tiež. „Chceme odbremeniť aj babku, ktorá stráži obe vnúčatá. Neviem, či tie tri hodiny pomôžu, ale aspoň niečo.“

A čo pocity malého prváka? „Najskôr plakal, že nechce a nejde, no teraz sa už na kamarátov teší.“

Náročné obdobie má za sebou aj rodina s tromi deťmi v Rabči. Mama sa stala na pár mesiacov aj učiteľkou dcérky druháčky, keďže online vyučovanie nemali.