Branislav Kožuch: Nechcime naspäť starý svet

To, čo bolo nemožné ešte pred pár mesiacmi, sa ukázalo, že je možným a ide to dokonca aj bez zbytočnej administratívy, bez veľkých grantov.

24. máj 2020 o 9:54 Lýdia Vojtaššáková

O súčasnej dobe, hodnotách a vízii hovoríme s katolíckym kňazom Branislavom Kožuchom, predsedom občianskeho združenia V.I.A.C. – Inštitútu pre podporu a rozvoj mládeže a kňazom v Oravskom centre mládeže.

Mnohí hovoria, že sme ako ľudstvo koronakrízu potrebovali, že sme si ju zaslúžili, aby sme si začali mnohé veci vážiť. Myslíte si to tiež?

Neviem povedať, či sme si ju zaslúžili, alebo nie. Nechcem uvažovať v týchto dimenziách „zásluh“ a hrať sa na sudcu ľudstva či porotcu vynášajúceho hodnotenie „vystúpenia“. To naozaj nie.

Skôr začínam mať obavy, že aj napriek pandémii si mnohé veci nechceme začať naozaj vážiť. Alebo to váženie si vecí berieme len ako prechodný stav, kým sa nevrátime do normálu. A to je škoda. Zdá sa mi, akoby sme stále chceli obnoviť starý svet a staré fungovanie, namiesto toho, aby sme sa naozaj učili novým postojom a novému vnímaniu. A to je podľa mňa škoda.

“ Je toľko tej nenápadnej nezištnej pomoci, za ktorou stoja nielen organizácie, ale jednotlivci. A to je super. Ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú. Všetkým. „ BRANISLAV KOŽUCH

Niekedy sa pýtam sám seba: Naozaj som sa naučil v tomto čase novým postojom?

Naozaj sa zmenilo moje zmýšľanie? Je to premrhaná príležitosť pre nás ako pre ľudstvo? Alebo na učenie potrebujeme viac času, pretože sme „slabšími žiakmi“?

Napríklad ma mrzí, že pri diskusiách o uvoľňovaní opatrení či nastavovaní nových pravidiel najväčšiu silu má, zdá sa mi, zase ekonomika. Zoberieme tabuľky príjmov a výdajov – človeka umiestnime do jednej z kolónok, buď niečo prináša, alebo je príčinou straty... Áno, je to dôležitá oblasť, avšak mne osobne je ľúto, ak sa z človeka robí len stroj na peniaze, alebo sa znižuje život človeka a aj spoločnosti len na finančné zisky a straty. Chvála Bohu, nájdu sa aj v tomto svetlé výnimky.

Počiatočný strach z pandémie a naplnenie talianskeho či španielskeho scenára aj u nás pomerne rýchlo strieda uvoľnenie. Ako ste vnímali, vnímate zvládanie tejto pandémie štátom a ako ľuďmi?

Nikto na takúto situáciu nebol pripravovaný. A to treba mať na pamäti. Pokiaľ ide o štát, mám informácie len z médií, ktoré čítam, a snažím sa na tie kroky pozerať s nastavením, že chcú urobiť všetko, čo vedia, a najlepšie, ako vedia. To, či s každým rozhodnutím súhlasím, alebo nie, je už mimo tejto otázky. Nezávidím ministrom a premiérovi. Nastúpite do novej pozície, avšak do rozbehnutého vlaku a „divne“ nastaveného systému jeho riadenia, zistíte, že veci nie sú tak zlé, ako sa zdalo, sú ešte horšie, a do toho ešte príde pandémia a je potrebné zachraňovať.

Môj osobný postoj je, že sa snažím za nich modliť a žehnať im a rešpektovať, čo môžem a viem. Snažím sa o nich nehovoriť a nezmýšľať negatívne.

Prečítajte si tiež Čo si o sebe myslia Oravci a čo o nich hovoria iné kraje Čítajte

A pokiaľ ide o ľudí, myslím, že by sme mohli byť viac vďační. A vo vďačnosti oceniť aj snahu, nielen výsledky, a to len výsledky, ktoré sa mne páčia. Každý robí chyby a najmúdrejší a najšikovnejší sme dovtedy, pokiaľ nemáme reálnu zodpovednosť.

Áno, oceňujem to, ako sme sa vo všeobecnosti zodpovedne postavili k opatreniam. Veľmi oceňujem aj postoj solidarity a pomoci, ktorý sme na Slovensku ukázali. Chcem vyzdvihnúť všetkých, ktorí v tomto čase neukazovali na druhých, že to je ich úloha, aby to urobili, ale sami spravili to, čo vedeli a mohli, aby pomohli a zachránili. Prial by som si, aby toto zostalo na Slovensku aj po skončení pandémie. Aby toto bol normálny stav pre Slovensko i Oravu.

Občianske združenie V.I.A.C. a Oravské centrum mládeže zareagovali pomerne rýchlo, ponúkli napríklad pomoc pri nákupe a rozvoze základných potravín, liekov a drogérie na hornej Orave. Využil ju niekto, alebo nebola situácia až taká kritická?

Keď sme prišli s touto iniciatívou pomoci pri nákupoch, obvolali sme všetky samosprávy na hornej Orave a všade nám povedali, že to buď nepotrebujú, alebo to zabezpečujú vlastnými silami. Treba povedať, že je to aj vďaka fungujúcim rodinám a dobrým susedským vzťahom. Ale podľa mňa je to aj preto, že naši seniori na Orave sú tak silní, že oni ponúknutú pomoc príjmu až vtedy, keď naozaj nevládzu. Inak budú bojovať a snažiť sa až do posledného dychu.

Prečítajte si tiež Na Slanický ostrov umenia sa vrátia návštevníci. Čo je tam nové a čo bude chýbať Čítajte

Rozvoz potravín a drogérie predovšetkým do rodín, kde sú ťažšie životné podmienky, robíme v rámci nášho komunitného centra pravidelne. A je to po celej hornej Orave. Tento týždeň sme napríklad do rodín rozniesli aj šesť notebookov, aby ich deti mohli využívať pri učení sa.

Vyhlásili sme potravinovú zbierku a zbierku drogérie, zároveň rozbiehame v spolupráci so samosprávami a niektorými podnikateľmi iniciatívu Orava si pomáha, cez ktorú chceme podporovať rodiny a jednotlivcov pri zvládaní dopadov pandémie.

Lebo toto bude ešte veľká téma aj pre Oravu. Zriadili sme účet, na ktorý budú môcť ľudia, čo budú mať záujem, prispievať finančne a tieto zdroje sa budú využívať na pomoc pri riešení náročných životných situácií tých, ktorí to budú potrebovať. O rozdelení zdrojov bude rozhodovať komisia. Práve v tomto čase sa to celé rodí. O všetkom budeme postupne informovať.

Ktoré z aktivít verejnosti alebo rôznych inštitúcií na pomoc v boji s koronavírusom vás osobne najviac zaujali?