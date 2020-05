Zlaté roky Nižnej sa spájajú s Teslou

Do Nižnej zavítali také slávne kluby ako Slovan Bratislava alebo Trnava.

23. máj 2020 o 10:00 Tomáš Ferenčík, Andrej Brčák

Do Nižnej v roku 1980 zavítal Spartak Trnava. (Zdroj: archív klubu)

Futbalový život v Nižnej je od prvých nesmelých začiatkov až po súčasnosť popretkávaný obetavou prácou a výkonmi mnohých funkcionárov a hráčov. Obetovali svoj voľný čas, rodinu. Odmenou za ich vytrvalú prácu je bohatá história nižnianskeho futbalu.

Začiatky futbalu

Podľa dostupných informácií a historických zápisov boli prvými zakladajúcimi členmi Ladislav Švec a Daniel Žuffa.

Futbal v Nižnej bol aj pred rokom 1950. Dávnou túžbou nižnianskych chlapcov bolo zahrať si futbal. Hra sa najviac zakorenila v 40. rokoch, keď už s koženou loptou a vo výstroji hrávali poniže mosta smerom na Veľký Laz. Boli to najmä bratia Gállovci, Zlatnerovci, Nákačka, Maškara a iní. No na súťaženie nebolo možností. Domáci zanietenci sa stretávali v neoficiálnych zápasoch s družstvami susedných obcí, v roku 1938 napríklad so susedným Podbielom. Niektorí z Nižnej (Gállovci, Žuffovci), hrávali za mužstvo ŠK Podbiel. Túžba sa nakoniec splnila v roku 1950, kedy došlo k založeniu rôznych športových oddielov v rámci TJ Iskra Nižná a aj futbalového oddielu (ZSJ – Závodná sokolská jednota).

Zo začiatku to nebolo ľahké. Nebolo však ihriska, výstroja ba ani peňazí. Ani to však neodradilo zanietencov pre túto populárnu hru. Trocha ochoty, porozumenia a niekoľko párov brigádnických rúk a hracia plocha bola pripravená. Kompletný futbalový výstroj podaroval sesterský podnik Tatraľan Kežmarok.

Na voľnom priestranstve poza domy sa už začali pripravovať mladí i starší na prvé majstrovské zápasy. Naháňali loptu po snehu už vo februári 1951. Prípravu teda brali všetci vážne. Veď onedlho sa mala začať súťaž.