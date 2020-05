Jedni robia bordel, druhí ho odpratávajú

V prírode nájdete vyhodené rôzne bizarné veci. Napríklad sa našli aj svadobné šaty.

19. máj 2020 o 16:43 Dorota Mikulášová

NÁMESTOVO. Voľný čas sa rozhodli využiť prospešne aj pre svoje okolie. Začiatkom apríla spustili projekt Zelená Orava.

„Čím viac nás bude, tým viac si Oravu skrášlime,“ tešia sa.

Začalo to prechádzkami

„Čistiť prírodu som začal už minulý rok. Chodieval som na prechádzku so psom a cestou som zvykol zdvihnúť pár smetí,“ hovorí Richard Kramarčík. Dnes sa spolu s priateľkou myšlienku krajšieho prostredia, snažia dostať medzi ďalších ľudí. „Čím viac nás bude, tým viac si Oravu skrášlime, zbavíme ju odpadu a pomôžeme prírode.“

Nech ma každý okolie čisté

Aktuálne čistia najmä okolie Námestova. „Z mesta sa nedá pohnúť, všade je bordel.“

Pár dní dozadu upratovali úsek od hlavnej cesty smerom k ranču, v priebehu dvoch hodín vyzbierali kvantum vriec. Dnes tam však odpadky nájdete znovu.

Richarda vraj nedemotivuje, ak ich ľudia uvidia, alebo sa o nich dopočujú. „Azda ich to povzbudí podržať smeť pár metrov ku košu.“

A nie je to iba o Orave. Richard zbiera smeti popri práci v Nemecku, často chodieva s priateľkou Timeou do Rajeckých Teplíc a zapojili sa dokonca aj rodičia v Roháčoch. „Ide o to, aby mal každý svoje okolie čisté.“

Našli aj svadobné šaty

Ľudia sú schopní do prírody vyhodiť všeličo. Bizarné boli najmä svadobné šaty, no našli sme aj spreje, ističe, výfuk, palubnú dosku, dvierka z mikrovlnky, chladničku, kusy nábytku, rúška či rukavice.

„Všetko, čo ľudia používajú, je v prírode,“ hovorí Richard. Približne za mesiac a pol dokázali vyzbierať okolo 150 až 200 vriec a pokračujú ďalej. „Postupne sa k nám pridávajú ďalší ľudia v rôznych kútoch Oravy, a to nás veľmi teší.“