Zákony im akoby nič nehovorili. Tak to potom aj dopadne

Po nehode chlapca na motorke došlo na lúke k ďalšej.

25. máj 2020 o 9:40 Martin Pavelek

ZUBROHLAVA. Od nehody 11-ročného chlapca na motorke neuplynul ani týždeň a polícia vyšetruje ďalšiu nehodu motorkára. Na nespevnenej ceste na lúke sa zrazil so silným autom.

„Bol som na mieste nehody do dvoch minút, ešte pred príchodom sanitky, práve som tadiaľ prechádzal,“ opisuje Mário Balcierak, správca motokrosového športového areálu v Zubrohlave, situáciu po dopravnej nehode. Na ceste ležal 11-ročný chlapec, ktorého zrazilo nákladné auto po tom, ako mu nedal prednosť.

Komunikoval so mnou, potom stratil vedomie.“ Odviezol ho vrtuľník do nemocnice v Martine. Polícia oznámila, že utrpel ľahké zranenia.

Od tejto nehody neuplynul ani týždeň a polícia vyšetruje ďalšiu nehodu motorkára. V utorok večer sa v Dlhej nad Oravou stala kuriózna zrážka auta s motorkou. Vodiči jazdili po nespevnených cestách na lúke. Za volantom Jeep Cherokee sedel 43-ročný vodič, na terénnej motorke Honda 25-ročný jazdec. Motorkár utrpel zranenia, z ktorých by sa mal liečiť dlhšie ako sedem dní.

Porušujú zákony

Obidve nehody majú niečo spoločné, jazdci na motorkách porušili zákon a

doplatili na to.

V prípade z Dlhej nad Oravou muž síce nejazdil po bežnej ceste, teda neporušil zákon o cestnej premávke, ale jazdou po lúke porušil Trestný zákon, paragraf 305, v ktorom sa hovorí o porušovaní ochrany rastlín a živočíchov.

„Kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. Na jeden až päť rokov ak dôjde k porušeniu závažnejším spôsobom.“ Polícia zisťuje, či tento zákon neporušil aj vodič Jeepu.

Zodpovedajú rodičia

Prípad v Zubrohlave je vo viacerých veciach odlišný. V prvom rade na terénnej motorke KTM bez evidenčných čísiel sedel len 11-ročný chlapec, ktorý nemal vodičský preukaz.

Ani ho nemohol mať, pretože zákon ho umožňuje získať najskôr 15-ročným jazdcom, aj to len pre skupinu AM, čo sú motocykle s objemom do 50 centimetrov kubických a výkonom do 4 kW.