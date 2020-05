Vodnoslalomárska sezóna začne v Dolnom Kubíne

Slovensko by chcelo usporiadať Superpohár.

19. máj 2020

Uvoľňovanie protiepidemiologických opatrení umožnilo slovenským vodným slalomárom začať plánovať súťažnú sezónu 2020 na území Slovenska. Pre pandémiu koronavírusu však museli sezónu skrátiť, vyvrcholiť by mala 18. až 20. septembra medzinárodnými majstrovstvami Slovenska.

Podujatie ICF World Ranking Series Slovak Open 2020 bude súčasne testovacími pretekmi pre organizáciu budúcoročných majstrovstiev sveta, ktoré Slovenská kanoistika organizuje v septembri 2021 v Bratislave-Čunove.

„V súlade s plánom ústredného krízového štábu postupne uvoľniť reštrikcie pri organizovaní športových podujatí sme v pripravili nový súťažný kalendár, ktorý je vystavaný na pilieroch organizácie majstrovstiev Slovenska pre všetky vekové kategórie. Ďalšími organizačnými prioritami sú preteky Slovenského pohára žiakov. Úvodné podujatie novej, skrátenej vodáckej sezóny by sme chceli zorganizovať 20. až 21. júna v Dolnom Kubíne,“ uviedol na oficiálnom webe Slovenskej kanoistiky predseda sekcie divokých vôd Richard Galovič.

V prípade ďalšieho uvoľnenia opatrení a otvorenia hraníc by však chcelo Slovensko usporiadať aspoň česko-slovenský Superpohár, ktorého súčasťou by boli jedny preteky v každej krajine. „Za našu stranu ponúkame termín 22. až 23. august 2020 v Liptovskom Mikuláši. Na podujatí by sa mohli zúčastniť nielen najtalentovanejší mládežníci, ale aj najväčšie hviezdy nášho športu z obidvoch vodácky silných krajín. To by určite mohlo zaujímať nielen médiá, ale aj našich oddaných fanúšikov, ktorí by si výletom na Slovensko či do Česka spríjemnili letné dovolenky.“

Podujatie by mohlo čiastočne nahradiť preteky Svetového pohára, ktoré sa mali uskutočniť na konci augusta v Liptovskom Mikuláši. „Slovenská kanoistika oficiálne zrušila organizáciu ICF Svetového pohára plánovaného na koniec augusta, keďže vzhľadom na dlhodobo naplánovanú rekonštrukciu Areálu vodného slalomu Ondreja Cibáka nedokážeme akceptovať požiadavku Medzinárodnej kanoistickej federácie na jeho organizáciu v októbri 2020. Zrušenie organizácie tohto mimoriadne finančne a organizačne náročného vrcholného podujatia považujeme súčasne aj za zodpovedné rozhodnutie v kontexte vývoja štátnych financií a ekonomických priorít našej krajiny pri boji s koronavírusom,“ uvádza sa v stanovisku sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky.