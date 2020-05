Chcel ukázať, čo nosí v srdci a tak to dal na košeľu

Filip: Ľudové tradície sú naša minulosť, niečo, čo nás tvorí, a tak nechceme, aby sa na ne niekedy zabudlo. Máme ich radi a zdá sa, že nie sme jediní, s našou myšlienkou stotožňuje stále viac a viac milovníkov slovenských tradícií, o to viac nás to teší a napĺňa.

17. máj 2020 o 10:23 Dorota Mikulášová

NÁMESTOVO. Slovenský folklór vo svetovom meradle nemá obdoby. Nie je veľa krajín, ktoré by mali tak rôznorodé a bohaté tradície ako my. Mladý pár z Oravy to využil, lásku k folklóru prepojil s originálnym nápadom a vytvoril projekt FolkFurt.

Folklór aj medzi rovesníkov

Námestovčan Filip Džugan mal k ľudovej hudbe vždy blízko, počas vysokej školy dokonca začal hrať na heligónku. Inšpiráciou mu bol kamarát z internátu, ktorý aj takýmto spôsobom roznášal folklór medzi svojich rovesníkov a Filip sa rozhodol prebrať žezlo.

„Vždy som chcel mať podiel na zachovaní našich ľudových tradícií.“ Z tohto obdobia má kopec spomienok, ku ktorým sa často a rád vracia, no aká je tá najsilnejšia? „Bolo ich veľa. Emotívne zážitky mám napríklad z Ameriky, kde som hral pre našich rodákov.“

Moderná náhrada kroja

Ani na zrod značky nikdy nezabudne. Počas jednej z prednášok premýšľal, akoby navonok ukázal lásku k Slovensku, folklóru aj tradíciám. „Jednoducho som chcel, aby ľudia videli to, čo nosím v srdci,“ hovorí. Prísť však v kroji? To nie je veru veľmi kreatívne ani praktické.

Všimol si, že stále viac ľudí sa vracia späť k tradíciám, vznikla tak myšlienka ich zachovania v nositeľnej a štýlovej podobe pre aktuálne trendy. Nápad zdieľal so svojou priateľkou Majkou Hrabošovou, ktorá tomu udala správny smer. „Podarilo sa nám vytvoriť, povedzme modernú náhradu kroja, využiteľnú každý deň. Od toho sa odvíja aj názov našej značky Folk(lór)Furt.“

Košieľky sú naše gro

Prvé kúsky, decentne zdobené pánske košele, uzreli svetlo sveta ešte v roku 2017 a dodnes sa tešia veľkej obľube, nosia ich Kandráčovci aj bývalý prezident. „Je to naše gro. Chceme ich neustále zdokonaľovať a prinášať nové kolekcie.“ Aktuálne do portfólia pribudli aj tričká s nápaditými úryvkami slovenských ľudových piesní.