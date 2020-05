Nechajte sa inšpirovať tipmi do prírody

Turistický klub z Nižnej odporúča tieto trasy.

16. máj 2020 o 9:00 Tomáš Ferenčík

V súčasnej dobe, keď spoločnosť paralyzoval koronavírus, ľudia čoraz viac hľadajú útočisko v prírode. Opäť objavujú krásu čistého vzduchu, vyhľadávajú tam ticho a načerpávajú nové sily. Už dávnejšie je dokázané, že prechádzka v prírode má blahodarné účinky na srdcovocievne i psychické problémy. Je liekom, ktorý ľudia v dnešnej dobe potrebujú dvojnásobne.

Ak si v najbližšej dobe plánujete turistiku v našich krásnych horách, možno využijete aj šesť tipov turistického klubu z Nižnej. Pripravil ich jeho predseda Ján Šimák.

1. Tvrdošín/Medvedzie – Skalka – Javorový vrch a späť (dĺžka približne 10 km, trvanie 2,5 h)

Trasa poskytuje pekné výhľady na Tatry (Západné, Vysoké, Nízke aj Belianske), Malú aj Veľkú Fatru, Skorušínske vrchy, Chočské vrchy a celú Oravu.

Najvyšším bodom je Javorový vrch (1076 m. n. m), kde sa dá odpočinúť v novom prístrešku a prípadne opiecť slaninu v ohnisku. Je možné pokračovať do sedla Priehyby a odtiaľ po zelenej TZ do Štefanova a po neznačenej šotolinovej ceste okolo vodnej nádrže naspäť do Tvrdošína. Je to navyše asi 8 km.

2. Tvrdošín – Žiarec – rozhľadňa Borová – Uhlisko – Ústie nad priehradou – Oravská priehrada (múr) – kalvária nad Štefanovom – Pod Magurkou – Javorový vrch – Tvrdošín (dĺžka približne 20 km, trvanie 6 hodín)

Trasa začína na konci Tvrdošína smerom do Námestova stúpaním po poľnej ceste a chodníku na vrch Žiarec. Pokračuje po poľnej ceste okolo rozhľadne Borová na Uhlisko. Po trase sa nám naskytnú pekné výhľady na Skorušinské vrchy, Chočské vrchy, Tatry, Babiu horu, Oravskú Maguru, poľské pohorie Gorce a Oravskú kotlinu. Z Uhliska pokračuje po červenej TZ do sedla Pod Magurkou, odkiaľ pokračuje po modrej TZ do Tvrdošína. Okrem pekných výhľadov stojí za povšimnutie aj veľmi pekná krížová cesta nad Štefanovom.

3. Nižná – Lučivný – Červená skala – Nižná (dĺžka približne 15 km, trvanie 4 hodiny)

Nenáročná trasa začína aj končí v Nižnej. Úsek z Nižnej až pod Červenú skalu vedie po značenej TZ. V klesaní od Za Lučivným je odbočka na Červenú skalu, kde je prístrešok a ohnisko. Dá sa tam odpočinúť, opiecť slanina a pokochať sa výhľadom na Podbiel a Studenú dolinu. Pri ceste späť sa musíte vrátiť na modrú TZ do Podbiela a po cyklochodníku okolo rieky Orava do Nižnej.

4. Stankovany – Podšíp – Šíp – Žaškovské sedlo – Stankovany (dĺžka približne 11 km, trvanie 4,5 h)

Trasa začína aj končí v Stankovanoch. Po zelenej TZ vystúpa do malebnej osady Podšíp. Po žltej TZ pokračuje stúpaním na Zadný Šíp a Šíp, odkiaľ sú krásne výhľady na okolité horstvá (Malú Fatru, Veľkú Fatru, Martinské hole, Choč a ďalšie).

5. Komjatná – Hrdošská skala – Hrdoš – Ostré – Žaškovské sedlo – Komjatná (dĺžka približne 11 km, trvanie 4,5 h)

Trasa začína aj končí v Komjatnej. Po zelenej TZ vystúpa na Hrdošskú skalu, odkiaľ sú nádherné výhľady na Komjatnú, Choč, Oravskú Maguru a celú Oravu. Po zelenej TZ pokračuje na Hrdoš a do Žaškovského sedla. Na križovatke so žltou TZ je možná zachádzka na Ostré (názov neklame, stúpanie je skutočne ostré), odkiaľ sú tiež krásne výhľady. Zo Žaškovského sedla trasa pokračuje po zelenej TZ, ale na lúkach odbočí a po poľnej ceste sa vráti do Komjatnej.

6. Lokca – rozhľadňa Brabírka a späť (dĺžka približne 11 km, trvanie 3 h)

Nenáročná trasa začína v Lokci po žltej TZ, cez krížovú cestu po poľnej ceste vystúpi k rozhľadni Brabírka. Pri rozhľadni je posedenie a ohnisko, kde je možné aj opekať. Z rozhľadne je výhľad na Oravskú Maguru, Oravské Beskydy a ďalšie pohoria.