Trvalo to pol roka. Vyhlásili súťaž na stavbu mosta v Trstenej

Hodnotu zákazky vyčíslili na približne 1,4 milióna eur.

12. máj 2020 o 20:43 Lýdia Vojtaššáková

Most v Trstenej po páde do rieky Oravica. (Zdroj: Lýdia Vojtaššáková)

TRSTENÁ. Ministerstvo dopravy konečne ukončilo kontrolu podkladov pre verejné obstarávanie na stavbu nového mosta v Trstenej. Slovenská správa ciest tak mohla vyhlásiť verejnú súťaž na dodávateľa stavby po pol roku od uzavretia starého mosta. Ten sa medzitým aj zrútil úplne a správca ho odstránil z koryta rieky úplne.

Podľa zverejnených súťažných podkladov bude mať nový most dĺžku 40 metrov, pričom voľná šírka komunikácie na moste bude 9,5 metra. Po oboch stranách mosta vybudujú chodníky so šírkou 2,25 metra. Súčasťou stavby je aj obnova cesty I/59 a príslušných chodníkov, ktoré budú stavebnou činnosťou narušené. Celková predpokladaná hodnota zákazky je zhruba 1,4 milióna eura bez DPH. Záujemcovia majú možnosť predkladať svoje cenové ponuky do 27. mája.

"Slovenská správa ciest ,na základe našej urgentnej žiadosti, rieši aj náhradné premostenie prostredníctvom dočasného mostného provizória pre osobnú motorovú dopravu do 3,5 tony do času, kým sa nezačne s výstavbou nového mosta," povedala primátorka Trstenej Magdaléna Zmarzláková.

Slovenská správa ciest odhaduje výstavbu mosta na osem mesiacov.