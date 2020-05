Kade chodí, tvorí. Nemá rád, keď mu ľudia do toho kecajú

Nazvať ho umelcom by bolo trúfalé, ale niektoré jeho výtvory do koša rozhodne nepatria.

16. máj 2020 o 9:28 Martin Pavelek

Podľa Davida Paveleka červené víno a joint trávy podporujú fantáziu a tým aj umeleckú tvorbu, pre odborníkov je to však dôvod na návštevu psychiatra.

Kresba, maľba, grafiti, street art, tetovanie, drevo aj marihuana. S týmto všetkým sa 35-ročný David Pavelek z Istebného už stretol. Niečomu sa venoval viac, inému menej. Nazvať ho umelcom by bolo trúfalé, ale niektoré jeho výtvory do koša rozhodne nepatria.

Ako ste sa dostali k umeniu?

Odmalička ma bavilo kreslenie a maľovanie. Potom ma na základke zaujalo tetovanie. Videl som pekné obrázky v časáku, tak som zobral do rúk tri ihly, namočil do čierneho tušu z papiernictva, vtedy nik neriešil jeho hygienickú bezchybnosť, a prvá kerka bola na svete. Taká klasická, basistická.

Ale postupom času som sa zlepšoval. Zlaté obdobie tetovania som prežíval v Írsku. Tam som odišiel po absolvovaní hotelovej akadémie v roku 2006, žil som tam až doteraz. Pracoval som v distribučnej spoločnosti, tetovanie bol fajn zárobok popri.

Ruky ste nemali čierne len od tušu, ale aj od farieb zo sprejov.

Aj to bolo zaujímavé obdobie. Ľudia to volajú grafiti, no radšej hovorme o street art (smiech). Chápem, že nie každému sa to páčilo, hlavne ak im patrila stena, na ktorej som sa realizoval. Našťastie to bola len krátka epizóda môjho života. Skôr taký doplnok určitých stavov mysle.