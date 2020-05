Nemocnice sa vracajú do normálu, aj operačné sály

Po zrušení plánovaných operácií v nemocniciach pre koronavírus sa na operačné sály dostali len pacienti s akútnym stavom. Teraz sa situácia mení. Na rad už prichádzajú aj tí, ktorým termín zrušili.

18. máj 2020 o 9:14 Martin Pavelek

ORAVA. „Telefonovala som môjmu doktorovi, bol zhovievavý, ale nevedel, čo má robiť. Nevedeli to ani ďalší,“ opisuje Denisa z Dolného Kubína situáciu súvisiacu s operáciou jej dvaapolročného syna. „Musela som si sama vyplniť žiadosť o testy na COVID-19 a poslať ju.“

Malý Jakubko má už pol roka pruh. Ale keďže narkóza je pre také malé dieťa veľkou záťažou, operáciu radšej odložili. V takom veku robia zákroky pod narkózou hlavne vtedy, ak ide o život.

Musia mať test na COVID-19

Jakuba mali operovať v Martinskej fakultnej nemocnici, pretože detská chirurgia v Dolnooravskej nemocnici nie je.

Pôvodný termín mali stanovený na 20. apríla, pre koronavírus ich presunuli na 17. júla. Minulý týždeň im telefonovali, že môžu prísť 17. mája.

„Čakám na SMS správu, kde sa mám dostaviť na ster,“ hovorí matka. „Pre syna by to malo byť bezplatné. Keďže ho budem sprevádzať v nemocnici, potrebujem ho aj ja. Aj pre mňa by to malo byť pravdepodobne zadarmo. Bola som nešťastná z odkladu. Už mohol mať po tom, bolo to na nervy. No keď sa nedá, tak sa nedá.“

Jakubko je dôkazom toho, že nemocnice sa postupne vracajú do normálneho režimu a začínajú vykonávať plánovanú zdravotnú starostlivosť.

Vekovú hranicu neurčili

Od Jakubovej matky nikto nevyžaduje 14-dňovú karanténu, ktorú by podľa odborného usmernenia vlády mala absolvovať pred operáciou.

Nevyžadujú ju ani v Hornooravskej nemocnici v Trstenej. Riaditeľ Marian Tholt opisuje súčasnú situáciu. „Zvláštne je, že vláda ešte stále nezrušila núdzový stav a pritom už uvoľnili operatívu. O akútnych veciach je rozhodnuté, tam ideme naplno. Pri plánovaných zákrokoch je na operatérovi, aby zvážil stupeň naliehavosti operácie.“

Prečítajte si tiež Chcel ukázať, čo nosí v srdci a tak to dal na košeľu Čítajte

Aj v Trstenej vyžadujú ster a negatívny výsledok na COVID-19. Pacientom, ktorí idú na operáciu, ho urobia v nemocnici, výsledky majú do 24 hodín.

„Až potom ho pustíme do nemocnice,“ hovorí riaditeľ. „Podstatné je, že predoperačné vyšetrenia im urobia zmluvní všeobecní obvodní lekári, to je nariadenie vlády. Aby nám tu nebehali po nemocnici.“

Na štrnásťdňovú karanténu má vlastný názor. „Vôbec jej nedávame význam, je to zbytočná vec. Nikto ju nedodrží a nemáme to ako skontrolovať. Podstatný je ster.“

Dôležitá je naliehavosť

Na otázku, či nemocnica prijala obmedzenia v súvislosti s vekom pacientov, odpovedá Marian Tholt jasne. „Zdravie a život žiadneho pacienta nemôžu byť ohrozené. Veková hranica určená nie je. Dôležitý je stupeň naliehavosti operácie. Ak niekto musí mať operáciu do dvoch týždňov, tak ho zoperujeme, ak do dvoch mesiacov, tak počká. Robíme v podstate všetko, žalúdky, prietrže, ide traumatológia, gynekológia, laparoskopické operácie. Postupne prejdeme na normálny režim. Do mesiaca budeme možno operovať na sto percent.“

Prečítajte si tiež Chcel ukázať, čo nosí v srdci a tak to dal na košeľu Čítajte

Podľa Tholta je dôležité, aby neprišla druhá vlna koronavírusu. „Teraz je trochu útlm, ale ľudia začnú vyskakovať, otvárajú sa kostoly, krčmy, obchody, taxi a ďalšie služby. Uvidíme, čo sa bude diať. Treba byť opatrný.“

Riaditeľ tvrdí, že pacienti odklady operácií prijali. Vraj chápu, že je to v ich záujme. „Nikto neutrpel. Čítal som, že niekde si pacient preťal šľachy a tri dni chodil, kým ho operovali. Tak takú u nás nehrali. Takéto akútne prípady operujeme okamžite.“

Na nový kĺb treba čakať

V Dolnooravskej nemocnici akútne stavy a onkologická operatíva prebiehali bez prerušenia. Po Veľkej noci začali s plánovanými operáciami. Do 5. mája zvládli 166 zákrokov.

Aj tam robia pacientom stery na COVID-19. Od 6. mája majú oficiálne spustené mobilné odberové miesto. Denne urobia približne 30 sterov. Sú medzi nimi aj pacienti idúci na operáciu. Robia vybrané výkony presne podľa odborného usmernenia vlády.

„Robíme všetkým rýchlotest, ak je pozitívny, tak ešte urobíme výter,“ hovorí riaditeľ Jozef Mintál. „Snažíme sa maximálne vyhnúť tomu, aby sa nakazený dostal do kontaktu s bežným personálom, lebo ide do normálnej časti určenej pre zdravých a nie do covidovej.“

Prečítajte si tiež Kade chodí, tvorí. Nemá rád, keď mu ľudia do toho kecajú Čítajte

V prvom týždni liečili pacientov hlavne pod 60 rokov, v súčasnosti už vek nehrá takú úlohu. V dolnokubínskej nemocnici ale vyžadujú 14-dňovú karanténu.

Aj tu museli odložiť desiatky operácií.

„Pacienti sa pýtajú, kedy prídu na rad. Čakačky sa predĺžili. Napriek tomu zatiaľ stále nepôjdeme na plnú kapacitu operatívy, musíme chrániť zdravotníckych pracovníkov.“

V Dolnooravskej nemocnici robia pri normálnej situácii desiatky výmen kĺbov mesačne. Tieto operácie sú teraz pre pandémiu zastavané. „Toto je ortopedicky vysoko náročný výkon a robí sa väčšinou pacientom vo vyššej vekovej skupine. Zbytočne by sme pre nich zvyšovali riziko.“

Aj v Dolnom Kubíne predpokladajú, že ak sa bude situácia s koronavírusom vyvíjať pozitívne, plánované operácie sa rozbehnú a dostanú sa do úrovne pred príchodom pandémie.