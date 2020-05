Oravka už zastavuje pri poriadnej zastávke

VELIČNÁ. Keď Železnice SR predali budovu aj pozemky bývalej vlakovej stanice, obec postavila vedľa malú plechovú búdu. Cestujúci ale mali ku nej sťažený prístup, vlak tam dokonca zrazil dievča.

Veličňania začali pred troma rokmi vyvíjať iniciatívu na obnovu poriadnej zastávky. Vybrali a pripravili miesto, ponúkli ho železniciam.

„Dohodli sme sa, vybavili sme celú dokumentáciu, územné konanie, územné rozhodnutie, zabezpečili stavebné povolenie,“ povedal starosta Daniel Laura.

Železnica na zastávku a nástupište vyčlenila 150-tisíc. Koncom októbra podpísali zmluvu so zhotoviteľom, dnes už plnia svoju funkciu.

„Mal som obavy, či to do pol roka stihnú, ale podarilo sa. Ešte treba dorobiť drobnosti – tabule s cestovným poriadkom, fotografiami z výstavby stanice a informácie o dedine.“

Osvetlenie, plot a chodníky zaplatili Železnice SR, obec financovala lavičky, smetné koše, kvetináče a zeleň.

„Veľké poďakovanie patrí Igorovi Janckulíkovi, ktorý bol v tom období poslancom Národnej rady a veľmi nám pomohol pri rozhovoroch so zástupcami železnice.

Bez neho by sme to ťažko dotiahli do tohto úspešného konca,“ dodal na záver starosta.

