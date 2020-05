Mesto znížilo platy aj dotácie na žiaka

Dolnokubínska samospráva ušetrila viac ako milión eur

12. máj 2020 o 7:22 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Dolnokubínski mestskí poslanci schválili záverečný účet mesta za minulý rok, v ktorom mesto hospodárilo s najvyšším prebytkom za posledných desať rokov. Viac ako 1,5 milióna ušetrených eur presunuli do rezervného fondu.

Aj napriek tomu musí dolnokubínska samospráva pre koronavírusšetriť.

Obmedzili investičné akcie.

Predbežne je zníženie bežných výdavkov rozpočtu naplánované na 1,2 milióna eur.

Dôvody vysvetlil primátor Ján Prílepok. „Odhady finančných dopadov sú alarmujúce, preto bolo nevyhnutné prijať zásadné opatrenia. Pristúpili sme k radikálnemu pozastaveniu všetkých naplánovaných investičných akcií takmer v plnom rozsahu okrem už rozbehnutých akcií so spoluúčasťou štátu. Týka sa to aj správy a údržby komunikácií, mestského mobiliára či detských ihrísk. Aj napriek tomu sa snažíme, aby sme svoje kompetencie plnili v plnej miere. Pokiaľ by však kríza mala trvať dlhšie obdobie, alebo by mala výraznejšie finančné dosahy aj na mesto, nevieme zaručiť, či nebudeme nútení prijímať ďalšie opatrenia.“

Nakúpili pozemky