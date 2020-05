Dobrovoľní záchranári zadarmo dezinfikujú nemocnice. Ďakujeme

ORAVA. „Ako poslanec Žilinského samosprávneho kraja viem, aké sú náklady na prevádzku našich župných nemocníc,“ hovorí Igor Janckulík z Orave rescue system (ORS), ktorý je zároveň podpredsedom Žilinskej župy. „V tejto dobe enormne vzrástli náklady na dezinfekciu a ochranné pomôcky. Preto sme sa rozhodli pomôcť a postupne vydezinfikujeme Oravskú polikliniku, Hornooravskú aj Dolnooravskú nemocnicu.“

Ako prvá prišla na rad poliklinika. Riaditeľka Mária Šišková iniciatívu dobrovoľných záchranárov víta. „Pre nás je to veľká pomoc. Prijali sme opatrenia na boj s COVID-19, v rámci ktorých robíme aj dezinfekciu, ale v menšej miere. Na takúto celoplošnú nemáme peniaze ani technické vybavenie. Rozhodne je to veľké plus pre personál, pacientov aj súkromné ambulancie.“

Pracujú večer a cez víkendy

ORS používa dva typy dezinfekcie. Prvou je ozón, ktorý je silným prírodným oxidačným činidlom účinnejším, no zároveň šetrnejším ako chlór.

„Využívame ho v menších priestoroch, na toaletách, v ambulanciách, vo výťahoch,“ hovorí Janckulík. „Tento plyn poškodzuje rastliny, takže ho môžeme využiť len tam, kde nie sú.“ Vo veľkých priestoroch, kruhovej časti, čakárňach, schodiskách, na vstupoch rozprašujú roztok peroxidu.

Po spoločných priestoroch prídu na rad ambulancie v kruhovej časti, neskôr ambulancie a čakárne na prvom a druhom poschodí vedľa kruhovej časti polikliniky.

Práce musia vykonávať popoludní, večer a cez víkendy, v čase, keď tam nie je personál a pacienti.

Využívajú nové metódy

Po Námestove sa presunú do Trstenej. Riaditeľ Hornooravskej nemocnice Marian Tholt pomoc tiež hodnotil pozitívne. „Vítame hlavne nezištnosť, s akou to vykonávajú. Sú to neskutočne ústretoví ľudia a snažia sa pomôcť na úkor svojho voľna, všetko zaplatia z vlastných peňazí. Zabezpečili stroje aj dezinfekciu, naviac využívajú nové metódy, ktoré my nemáme a keby sme ich chceli zaplatiť, tak by nás to stálo veľa peňazí. Takto to máme my aj naši pacienti zadarmo.“

Nemocnica dostala zdarma aj veľa dezinfekčných prostriedkov od firmy Euroconnect z Bratislavy. Majiteľ firmy Jozef Piták pochádza z Oravy, takto sa rozhodol pomôcť svojmu rodnému kraju.

Tretiu zastávku v poradí si dobrovoľní záchranári urobia v Dolnooravskej nemocnici v Dolnom Kubíne.

„Nemocnicu sme už trikrát vydezinfikovali pomocou vlastného zariadenia suchou parou, ale určite využijeme túto ponuku od Orava rescue system,“ povedala námestníčka pre ošetrovateľstvo Alena Dudášová. „Ozón je výborná vec, spoľahlivo likviduje baktérie, vírusy a rôzne patogény. Využijeme ho v uzavretých priestoroch covidovej ambulancie, kde sa robia stery, aj v JAS, kde sme mali pacientov podozrivých na COVID-19.“

Peroxid sa im hodí do vestibulu, na chirurgický a interný urgentný príjem, röntgeny. „Vďaka tomu ušetríme nemalé financie, ktorých v zdravotníctve nikdy nie je dostatok.“