Na auto zaútočil krampáčom. Len tak, prišiel a bác

Sedeli o pol druhej v noci v kuchyni, keď zrazu počuli buchot, ako keby niekto hádzal petardy.

1. máj 2020 o 8:53 Martin Pavelek

TVRDOŠÍN. „Ahoj ľudkovia, nespozná náhodou niekto tohto retarda čo nemôže spávať? Túto noc sa v Tvrdošíne na Medvedzí pri škole takto zabával. Ak si náhodou niekto všimol, alebo pozná túto opicu s krompáčom, dajte vedieť odmena istá pre vás aj preňho!“ Týmito slovami žiada o pomoc majiteľ Volkswagenu Passat David Kubík.

Neznámy kopáč mu poškodil auto rovno pod oknom.

„Sedeli sme o pol druhej v noci v kuchyni, keď sme zrazu počuli buchot, ako keby niekto hádzal petardy. Vyšli sme na balkón a videli ako od auta uteká chlap. Všimli sme si, že je poškodené, tak sme zbehli dole.“ Nemali to ďaleko, lebo býva na prvom poschodí, auto bolo zaparkované štyri metre od okna. „Utekali sme za ním, no stratil sa nám smerom ku kruhovému objazdu.“

Vrátili sa ku autu aby presne zistili škody. Sú veľké. Krompáč prerazil strechu, poškodil elektroinštaláciu, okno pri vodičovi. Deravá je aj kapota. Strecha sa nedá opraviť, treba vymeniť celú karosériu.“

Majiteľ nevie, kto by mohol mať záujem uškodiť mu. „Podľa mňa to niekto urobil na objednávku, lebo zo záberov na videu vidno, že to je na prvý pohľad bežný človek. Ale kto chodí v noci o pol tretej po meste s krompáčom?“

Ak ste páchateľa spoznali, zatelefonujte na číslo 0905 654 501. Nielenže sa dočkáte odmeny, ale pomôžete odhaliť a potrestať niekoho, kto by mal mať zakázaný voľný pohyb po ulici.

Na sociálnej sieti mu trest už vymysleli.

Tomáš. By som mu dal kopať cez celý Tvrdošín kanále na optiku, nech si uvedomí, na čo sa používa krompáč.

Marián. Som bol v tom, že takéto veci sa už nerobia, ale ako vidím, ostali praktiky z 90-tych rokov.